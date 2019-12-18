  • Bist 100
    110689
  • Dolar
    5,8996
  • Euro
    6,5712
  • Altın
    280,4720
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?
Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu? Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?
Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor
'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor
KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı
İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı
Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı
Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu! Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu!
Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Denizlispor'da prim dopingi Denizlispor'da prim dopingi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma
Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı? Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı?
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız
Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:37:27 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 12:38:16

'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında kadın ustalar tarafından dokunan tarihi Hereke halısı, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere saray, köşk ve kasırda kullanılıyor.

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında 33 kadın usta tarafından dokunan tarihi Hereke halısı, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere birçok saray, köşk ve kasırda kullanılıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke bölgesinde, çocukluk dönemlerinde tanıştıkları halı dokuma işiyle uğraşan kadınlar, inceliği, kesimi, kullanılan malzemesi ve desenleriyle dünyada ün kazanmış tarihi Hereke halısının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Sabah erken saatlerde tezgahların başına oturan kadın ustalar, dokunması 5-6 ay ila 2 yıl süren ipek ve yün halıları, sabırla günde en fazla 2-2,5 santimetre dokuyarak ilmek ilmek işliyor.

Halı dokuma ustası 45 yaşındaki Özlem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşından beri halı dokuduğunu, fabrikada 2010 yılında işbaşı yaptığını söyledi.

Halı dokumayı anneannesinden, annesinden ve teyzelerinden öğrendiğini anlatan Akbulut, "Benim babaannem bu fabrikada ustalık yapmış, ben de burada dördüncü kuşak olarak devam ediyorum. Klasik Hereke, lalezar, yedi dağın çiçeği ve yayla çiçeği gibi birçok desenimiz var. Bazı desenlerimizin adı, bazı desenlerimizin ise kod isimleri var." diye konuştu.

"Sabır isteyen bir sanat"

Akbulut, başlanılan bir halının yapan kişi sayısına göre değiştiğini, en az 5-6 ayda tamamlandığını dile getirerek, "Yaptığımız iş sabır istiyor, meşakkatli ama sevmek önemli. Düğümü atarken düşüncelerinizi de atabiliyorsunuz, bazı zamanlarda dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. Çok güzel, aynı zamanda sabır isteyen bir iş ve sanat. Şu anda yaptığımız halıyı günde 2,5 santim işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halı dokuma ustası Melek Temel (50) de fabrikada 10 yıldır çalıştığını, çocukluğundan beri halı dokuduğunu aktararak, "İlkokuldan çıktık halı dokumaya başladık. Hereke'de bütün evlerde tezgahlar vardı. Ailemde annem ve kardeşlerimle sürekli halı dokuyorduk. Geçimimizi bu işle yapıyorduk." dedi.

Severek işini yaptığını vurgulayan Temel, geçimini sevdiği bir işten sağladığı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Çocukluğumuzdan beri dokuyoruz"

Sevil Atay (49) ise genellikle yün, bazen de ipek halı dokuduğuna işaret etti.

Eskiden Hereke'de genç kızların çoğunun erken yaşlarda halı dokumayla tanıştığına dikkati çeken Atay, "Ben bu halıyı 35 yıldır dokuyorum. Çocukluğumuzdan beri dokuyoruz." dedi.

Atay, her gün sabırla ilmek ilmek aynı işi yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Halı dokumayı severek yapıyoruz. Aynı halıyı dokurken arkadaşlarımızla yarış halindeyiz. Yarış halinde olmazsak bu sıralar bitmez, sıkılırız. Hepimiz aynı anda, sırada ve argaçta buluşmak zorundayız çünkü aynı argacı kullanıyoruz."

Halı dokuma ustalarından 40 yaşındaki Fatoş Sucu da 18 yaşında halı dokumaya başladığını, 20 yıldır da fabrikada çalıştığını söyledi.

Bu işi fabrikada öğrendiğini, ablasının da aynı yerde halı dokuduğunu anlatan Sucu, "Halı dokurken sabit durmamız gerekiyor. Bu da boynumuzu etkiliyor. Onun dışında halı dokumak zor değil, severek işimi yapıyorum." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ