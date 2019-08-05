Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz

  • Bist 100
    98748.5
  • Dolar
    5,5594
  • Euro
    6,2206
  • Altın
    260,9130
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor
Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün kapanış fiyatları açıklandı Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün kapanış fiyatları açıklandı
Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi geri çekti Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi geri çekti
'Bilimde Müslümanların yaptığı bir çağı inşa edeceğiz' 'Bilimde Müslümanların yaptığı bir çağı inşa edeceğiz'
Japonya, prototip olarak üretilen uçan otomobil ile deneme uçuşu yaptı Japonya, prototip olarak üretilen uçan otomobil ile deneme uçuşu yaptı
Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi geri çekti Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi geri çekti
Liverpool taraftarları Taksim, Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta toplanacak Liverpool taraftarları Taksim, Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta toplanacak
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp, ölüme terk ettiler
Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı
Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi
Leeds United, Frey’i istiyor Leeds United, Frey’i istiyor
Gökhan Gönül ameliyat oldu Gökhan Gönül ameliyat oldu
MSB: Görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı MSB: Görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı
Yeni bir dinozor türü keşfedildi Yeni bir dinozor türü keşfedildi
İzlanda'da karaya vuran 20 kılavuz balina öldü İzlanda'da karaya vuran 20 kılavuz balina öldü
Galatasaray forması giyen Sefa Özdemir Kömürspor'a transfer oldu Galatasaray forması giyen Sefa Özdemir Kömürspor'a transfer oldu
Alman basını Türk ekonomisi açıklaması: Erdoğan’ın faiz kararının doğru olduğu kanıtlandı Alman basını Türk ekonomisi açıklaması: Erdoğan’ın faiz kararının doğru olduğu kanıtlandı
Engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Engelli maaşları ne zaman ödenecek? Engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Engelli maaşları ne zaman ödenecek?
Son Dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın Son Dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın
Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir'le Keşmir'i görüştü Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir'le Keşmir'i görüştü
Bayern Münih-Fenerbahçe maçından sonra Alman polisi stada baskın düzenledi Bayern Münih-Fenerbahçe maçından sonra Alman polisi stada baskın düzenledi
Türk Keneşi Macaristan'da ofis açacak Türk Keneşi Macaristan'da ofis açacak
Putin: ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak Putin: ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak
Yeni Malatyaspor’dan Play-off eşleşmesi açıklaması: Bundan sonra kolay rakiplerin karşımıza çıkma ihtimali yok Yeni Malatyaspor’dan Play-off eşleşmesi açıklaması: Bundan sonra kolay rakiplerin karşımıza çıkma ihtimali yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:10:17 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11:26

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin, "İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecine ilişkin, "Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz." dedi.

Arslan, AA muhabirine, TİS görüşmeleriyle ilgili sendika olarak çalışmaları tüm hızıyla devam ettirdiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştiğini hatırlatan Arslan, "Hak-İş olarak önerilerimizi paylaştık. Kendilerine taleplerimizi ilettik. Daha sonra da kendileri bize taleplerini ulaştıracaklarını söylediler. O teklifler henüz ulaşmadı. En kısa sürede bize ulaşacak ve Hak-İş olarak sendikalarımızda bir yol haritası oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda yaklaşık 180 bin civarında kamu işçisinin TİS görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Önemli bir bölümünde müzakere süreçleri tamamlandı. Bir bölümü arabulucu, bir bölümünde de grev aşamasına gelindi. İnşallah bir kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden ve Türkiye'de yeni bir kısım sorunlara fırsat vermeden masa başında TİS'in imzalanmasını istiyoruz. Hem kamudaki 71 bin üyemiz adına hem de 1 milyona yakın taşeron işçinin enflasyon farkının bu TİS'e dahil edilmesi hususundaki talebimizi Sayın Bakana ilettik. Umarım bu konularda da bir uzlaşma sağlanır. Sayın Bakan son derece samimi, içtenlikli ve bu konuda hakikaten sorun çözmeye odaklanmış. Bütün bu iyi niyet ve samimiyetin sonuçlarında inşallah TİS sonuçlarını masada elde etmiş oluruz. Asgari ücret konusundaki çabaları biliyoruz. Umarım bütün çabalar TİS'e de yansır."

Faizlerin düşürülmesi

Arslan, ekonominin makro dengelerinin yerli yerine oturması açısından faiz oranlarının düşürülmesinin önemli bir karar olduğunu dile getirdi.

Faizlerin indirilmesinin doğrudan enflasyonla mücadelede önemli araç olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Enflasyonun da yıl sonu itibarıyla tek rakamlara indirilmesi konusundaki beklentiler artmış durumda. Faiz indirimi, aynı zamanda piyasayı da artıracağı ve durgunluğu ortadan kaldıracağı için hem enflasyonu dizginlemek hem de uluslararası alanda Türkiye'ye yapılan operasyonları boşa çıkarmak anlamına geliyor. Umarım enflasyonla mücadele konusunda faizlerin inmesi devam eder. Türkiye'de yatırımcıların ve yabancı yatırımcıların gelmesinin önü açılır. Bütün bu hareketler gelecekle ilgili umutların ve beklentilerin olumlu yönde gelişmesini sağlıyor. Bu bizim için de sevindirici bir durum. Enflasyonun ve faizlerin aşağıya inmesi 2020'ye yönelik bir kısım beklentilerin olumlu yönde gelişmesi çalışanları da mutlu edecektir. Enflasyonun, faiz ve dövizlerin artmasının en büyük faturasını işçiler ödüyor. Bu noktada inşallah enflasyondaki olumlu gidiş daha da aşağıya giderse çalışanlar da biz de daha da mutlu oluruz."

"Baskılar, tehditler, işten çıkarmalar bizi yıldırmayacak"

Arslan, Hak-İş'in, CHP ve HDPli bir kısım belediyeler tarafından yok edilmeye çalışıldığını savundu.

"Henüz mazbatalarını alıp koltuklarına oturmadan sendikalarımızın üzerinde yoğun bir baskı oluşturdular." diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Tehditler, işten çıkarma tehdidi ve sürgünler gibi zorlamalarla 20 bin civarında üyemizi baskıyla Türk-İş ve DİSK'e bağlı sendikalara üye yaptırıldılar. Sendikal mücadelelerde direnen, en azından bu konuda sendika değiştirmeyen arkadaşlar işten çıkarıldılar. Bu arkadaşlarımızın işlerine dönmeleri için büyük bir mücadele gösteriyoruz. Eylemlerimiz devam ediyor. Bolu'da Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevini başlatacağız. Oradaki arkadaşlarımız işe dönene kadar mücadelelerimizi sürdüreceğiz. Bu tür süreçleri Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza karşı ortak alınmış bir tasfiye hareketi olarak görüyoruz. Hem CHP hem de HDPli pek çok belediye başkanı sendikamızla mücadeleyi en temel görevleri gibi görmekteler. Biz buna karşı direneceğiz. 43 yıllık tarihimizde her zaman olduğu gibi bu mücadeleyi de inşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız. Baskılar, tehditler, işten çıkarmalar bizi yıldırmayacak. Biz bu baskılar alışacağız."

(AA)

Resti gördü... Avrupa'da Putin tedirginliği başladı!
İstanbul'da gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıktılar
Almanya'dan ABD'ye tokat gibi cevap!
Dilenmek artık ücretli!
Maganda kardeşlere bir şok daha!
Başkan Erdoğan: Kamu çalışanlarımızın maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak
AYM, PKK talimatını yok saydı
Rusya geliştirdi! Havada savaşa dahil olacaklar
Beklenen transfer gerçekleşti! İspanyol oyuncu İstanbul'a geliyor
ABD'nin oyununu deşifre etti
Çuvalın üzerine "Sakın açmayın polise teslim edin" yazdılar... Emniyeti şoke eden olay!
Merkez'den flaş hamle: 100 baz puan artırıldı
ABD, Türkiye karşısında son şansını deneyecek!
Terim gözden çıkarmıştı! Yeni adresi belli oldu
Ülke ayakta! 200 uçuş iptal edildi
Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı! Tarih belli oldu
Yargıtay, ''Dubai hayali'' istismarının cezasını az buldu
7 yıldır sır gibi saklanıyordu!
Türkiye resti çekti: Kıbrıs bizim milli davamızdır!
Kardeş ülke savaşın eşiğinde! Gerilim had safhada!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ