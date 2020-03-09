  • Bist 100
    103524
  • Dolar
    6,1418
  • Euro
    7,0421
  • Altın
    328,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Merkel'den Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Merkel'den Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Haftanın ilk iş gününde borsa ve dolarda son durum Haftanın ilk iş gününde borsa ve dolarda son durum
Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ambulansa yol vermek istemişti! 463 gün sonra yaşamını yitirdi Ambulansa yol vermek istemişti! 463 gün sonra yaşamını yitirdi
Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı
İmamoğlu'nun Yenikapı 'israf' şovu elinde patladı! Yalanı belgelendi İmamoğlu'nun Yenikapı 'israf' şovu elinde patladı! Yalanı belgelendi
Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
Araba fiyatına horoz satarak ayda 30 bin TL kazanıyor Araba fiyatına horoz satarak ayda 30 bin TL kazanıyor
Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın kralı olmak için o tarihi seçti! Planı ortaya çıktı Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın kralı olmak için o tarihi seçti! Planı ortaya çıktı
Koronavirüs, kolonya satışlarını patlattı Koronavirüs, kolonya satışlarını patlattı
Birahanedeki kavga sokağa taştı: Bir kişi göğsünden bıçaklandı Birahanedeki kavga sokağa taştı: Bir kişi göğsünden bıçaklandı
Koronavirüs Türkiye'yi nasıl teğet geçti! Bakan Koca açıkladı Koronavirüs Türkiye'yi nasıl teğet geçti! Bakan Koca açıkladı
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu
FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak
Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni
İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 20:07:06 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 20:08:13

Haftanın ilk iş gününde borsa ve dolarda son durum

Güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 138 bin 500 puanı ve en yüksek 148 bin 87 puanı gördükten sonra 6.46 düşüşle 138 bin 528 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.50 artışla  11.90’a çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.84 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0915 lira ve en yüksek 6.2064 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9145 lira ve en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 6.99– 7.00 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9677 lira ve en yüksek 8.1236 lirayı gördükten sonra 8.03– 8.04 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER