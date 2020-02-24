24 Şubat 2020 Pazartesi 07:45:37 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:46:06
Haftanın ilk gününde açılış rakamları belli oldu!
Dolar - euro kaç TL? 24 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Dolar, yeni haftanın ilk günü 24 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,1049 lira alış fiyatı, 6,1069 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,6047 lira alış fiyatı, 6,6110 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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