Hafik Gölü turizme kazandırılacak

  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kaptan iflas etti Kaptan iflas etti
'Büyüleyici hikaye' 'Büyüleyici hikaye'
Acılı ailelerin isyanı: Yeter artık bu zulüm bitsin Acılı ailelerin isyanı: Yeter artık bu zulüm bitsin
Fırtına sert esecek! Trabzonspor-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler Fırtına sert esecek! Trabzonspor-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler
PKK'ya lanet yağdı! On binler yürüdü PKK'ya lanet yağdı! On binler yürüdü
Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de
Abdullah Avcı: Hakem mi konuşalım! Abdullah Avcı: Hakem mi konuşalım!
Tarım ve Orman Bakanlığından yangın açıklaması Tarım ve Orman Bakanlığından yangın açıklaması
Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer
Marius Sumudica: Çok mutluyum Marius Sumudica: Çok mutluyum
Antalyaspor ve Kayserispor yenişemedi Antalyaspor ve Kayserispor yenişemedi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz
ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü
Çankırı'da art arda depremler! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Çankırı'da art arda depremler! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Zonguldak'ta taşlı sopalı kavga: 5 yaralı Zonguldak'ta taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda
Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
14. Contemporary Istanbul sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor 14. Contemporary Istanbul sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor
Gökyüzü "Türk Yıldızları" ile renklendi Gökyüzü "Türk Yıldızları" ile renklendi
Hafik Gölü turizme kazandırılacak Hafik Gölü turizme kazandırılacak
Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:34:25 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:36:31

Hafik Gölü turizme kazandırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Gölü'nde 8 üniversiteden farklı alanlardaki öğretim üyeleri ve ilgili kurum amirleriyle incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan Hafik Gölü'nde Ayhan ve öğretim üyelerinin yaptığı incelemeye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da eşlik etti.

Gölün turizme kazandırılması için bilimsel rapor hazırlanacağını dile getiren Ayhan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gölümüzün doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların nihai noktasına gelindi. Birçok üniversiteden değerli hocamız var. Hocalarımızın hazırlayacağı raporlar 10-15 gün içerisinde neticelenecek. Akabinde de taslağı belli olan projenin maliyet çalışmalarını yaptıktan sonra imalat aşamasına geçeriz." diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi olacağını aktaran Ayhan, "Hafik Gölü'nü turizme kazandıracağız, bölgenin cazibe merkezi yapacağız. Gölün hak ettiği yere geleceğine inanıyorum." dedi.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun hazırlanmasında 8 üniversiteden öğretim üyelerinin görev aldığını belirtti.

Su kalitesi, ekosistemi ve göçmen kuşların yolu üzerinde bulunması nedeniyle Hafik Gölü'nün özel ve hassas bir alan olduğunu vurgulayan Uzun, şöyle devam etti:

"Bu mevsimde İç Anadolu'da bu su kalitesinde, renk formasyonunda ve su seviyesinde göl bulmak zordur. Gölün özelliği yer altı su havzalarıyla besleniyor olması. Dolayısıyla oldukça önemli bir su potansiyeli var. Göl çevresinde yer alan sazlıklar pek çok kuş türüne barınma, beslenme ve üreme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda çalışmalarımızda memeli türler açısından vaşak kaydedildi. Bir yıl içerisinde farklı zamanlarda yaklaşık 150 civarında kuş türünü barındırabilen bir potansiyeli var. Çalışmalarımızda ulusal, uluslararası düzeyde nesli tehlike altında olan türleri de tespit ettik."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ