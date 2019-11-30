'Haczin sebebi teminat değil ödenmeyen kredi'

İstanbul Şehir Üniversitesi, 2016’da Halkbank’tan yatırım kredisi kullandı. Bu krediye teminat olarak, kampus arazisi gösterildi. Ancak üniversiteye ‘yasadışı’ tahsis edildiği gerekçesiyle o araziye 2018 yılının eylül ayında mahkeme kararıyla el konuldu ve kredi teminatsız kaldı. Bundan bir yıl sonra, üniversiteden alacağını tahsil edemeyen Halkbank, yasal süreç başlattı. Geçtiğimiz ay, üniversite yasal sürece itiraz etti, ancak mahkeme haciz kararının devamına hükmetti.

BİR YIL SÜRE TANINDI

Daha sonra, ‘Halkbank’ın, kredinin teminatsız kaldığı gerekçesiyle haciz yoluna başvurduğu’ iddia edildi, ancak bankadan yapılan açıklamada, yasal yola başvurulmasının nedeni ‘kredi alacaklarının tahsil edilememesi’ olarak belirtildi. Açıklamada, “Üniversiteye tanınan bir yıldan fazla süreye rağmen, bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya konulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin ya da bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır” denildi.