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25 Ekim 2019 Cuma 15:03:57 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 15:05:01

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin: Faiz indirimi kredili konut satışlarını artırdı

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, "Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu" dedi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, "25 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararının ardından sektörü hareketlendirecek ilk adımı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank atmış ve konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekmişti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu." dedi.

Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, sektörde hareketlenme başlarken, Merkez Bankası'nın 12 Eylül’de de 325 baz puan faiz indirimi kararı aldığını hatırlatarak, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün de politika faizinin yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan daha indirildi. Böylece Merkez Bankası üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.Yüksek faizler nedeniyle ertelenen talep, faiz indirimiyle birlikte konut satışına yansıdı. Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 0.99 oranına çekilmesiyle birlikte konut satışlarında hızlı bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Konut satışlarını olumlu etkileyen faiz indirimlerinin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini beklediklerini belirten Yetgin şunları kaydetti:

"25 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararının ardından sektörü hareketlendirecek ilk adımı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank atmış ve konut kredisi faizini yüzde 0.99'a çekmişti. Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Türkiye genelinde 146 bin 903 konut satışı gerçekleştirildiği eylül ayında, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 arttı.

Konut kredisiyle yapılan satışlar aynı dönemde yüzde 410.2 oranında artışla yeni bir rekora imza attı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 39.4 oldu. Gayrimenkul sektörü mevcut gayrimenkullerden yararlanmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım koşullarını bekledi. Şimdi yatırıma dönme süreci başladı ve bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacaktır. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. Faizin düşmesi sektöre canlılık kazandıracak, 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır."

(AA)

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