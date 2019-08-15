Güvensiz ürüne bakanlık neşteri

Ticaret Bakanlığı yetkilileri gümrük ve piyasa denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlık yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasıyla haksız rekabetin önlenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Denetime takıldılar

Özellikle tüketicilere doğrudan sunulan, aralarında oyuncak, tıbbi cihaz, küçük ev aletleri ve cep telefonunun da yer aldığı birçok ithal ürün titizlikle denetleniyor. Bu kapsamda 2019'un 7 ayında toplam bir milyar 180 milyon ithal ürün denetime tabi tutuldu. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde bu ürünlerden uygunsuz ya da güvensiz bulunan 2.5 milyonunun ithalatı engellendi.

En çok oyuncaklar var

Denetimler neticesinde ithalatı engellenen ürünler arasında 359 bin tıbbi cihaz, 391 bin oyuncak ve 106 bin çift iş eldiveni, 375 bin aydınlatma cihazı, 593 bin adaptör/şarj cihazı, 53 bin otomotiv farı, 93 bin rulman, 185 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklıkla 21 bin el aletinin yanı sıra 974 ton inşaat çeliği yer aldı.