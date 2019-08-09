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09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 00:08:44

Güvenli limana yanaşan kazanacak

Bir yıldır kazandıran gram altın, yatırımcının güvenli limanı haline geldi. Dünyaca ünlü finans kuruluşlarının son tahminine göre, altının ons fiyatı 1600 doları, gram ise 290 lirayı test edecek.

2014’ten bu yana pek esamisi okunmayan altın, güvenli liman arayışıyla yeniden gözde olmaya başladı. Aylık bazda bakıldığında, yaklaşık bir yıldır değer kazanan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 9 getiri sağladı. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, 1.491 dolarla 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Tam da yükseliş başlamışken yıl sonuna yönelik tahminler de ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen banka ve kurumların öngörüleri 1.675 dolara kadar çıkıyor. 

TAHMİNLER YUKARI YÖNLÜ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ticaret savaşlarının sürmesi durumunda, altın fiyatlarının gelecek 6 aylık dönemde 1,600 doları aşacağını öngörüyor. Goldman Sachs’ın yayınladığı notta, “Büyüme endişeleri, ticaret savaşı etkisiyle devam ederse, borsa yatırım fonlarının desteğiyle altın fiyatları yükselişe devam edebilir” denildi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarının ivme kazanarak neredeyse 2016 yılında olduğu kadar güçlendiği ve kısa vadede artışa devam edeceğini düşündükleri eklendi. SkyBridge'in yanında diğer bazı kurum ve yatırımcılar da altında yükseliş bekliyor. Ünlü yatırımcı Mark Mobius, altının 1,650 dolarla zirve yapabileceğini kaydederken, Rabobank, 12 aylık altın fiyat tahminini ağustosta yüzde 3.5 artırarak 1,675 dolara çıkardı. 

Hükümetin aldığı önlemler sayesinde dolar artmayıp 5.56’da dengelenmesine rağmen, ons altın 1440 dolarla son 10 ayın zirvesini görünce, gram altın 257 liraya kadar çıktı. Dolar yerinde saysa bile, ons altın fiyatındaki her artışın, gram altını yukarı taşıması muhtemel.

Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. 

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