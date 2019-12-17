Güvenli liman 2020'de de kazandıracak

Dünya ekonomisinde belirsizliğin zirve yaptığı, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların tercihi, genelde güvenli liman altın oluyor. Dünyayı kasıp kavuran 2008’deki mortgage (konut) krizinin ardından ralliye başlayan altın, piyasadaki bol paranın da etkisiyle 2011’de 1.921 dolarla rekor kırmıştı. Daha sonra ABD Merkez Bankası FED’in para musluğunu kısmasıyla bu trend tersine dönmüştü.

GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Ralli 2015’te duraklamış, ons 1.058 dolarla dipleri görmüştü. Son 3 yıldır diplerde gezinen altın, Haziran 2019 itibarıyla yönünü yukarı çevirdi ve eylülde 1.553 dolarla son 6 yılın zirvesini gördü. Yükselişte, ABD-Çin arasında bitmek bilmeyen ticaret savaşı ve FED’in son faiz indirimleri etkili oldu. Ons altın (31.1) dün itibarıyla yılbaşına göre yüzde 16 civarında değer kazanarak, 1.477 dolara yükseldi.

GRAMDA DOLAR BELİRLEYİCİ

Türkiye’de gram altının değerini, uluslararası piyasadaki ons fiyatıyla dolar/TL’nin bulunduğu seviye tayin ediyor. Ons altın ve dolar aynı anda yükselince, gram daha hızlı değer kazanıyor. Gram altın, yılbaşından bugüne kadar yüzde 26 değer kazanarak 277.02 lira oldu.

DÜNYA DEVLERİNİN 2020 TAHMİNİ

Amerikalı Goldman Sachs 1.650

İsviçreli Credit Suisse 1.600

Amerikalı Citigroup (2 yıl içinde) 2.000

Alman Commerzbank (uzun vade) 1.690

İngiliz Standard Chartered 1.570

İngiliz HSBC 1.605

Kanadalı TD Bank 1.600

Hollandalı ABN Amro 1.600

İsviçreli UBS 1.720

İrlandalı Scotiabank 1.550

Bank of America Merrill Lynch (2 yıl içinde) 2.000

300 LİRANIN ÜZERİ SÜRPRİZ OLMAZ

Analistler, altında kısa vadeli bir düşüş baskısı olsa da, 2020 itibarıyla ibrenin tekrar yukarı döneceğine işaret etti. Altının görünümünün yeni yılda pozitif olacağını söyleyen analistler, onsun 1.530 doları test edeceğini belirterek, “Gramda 300 liranın üzeri sürpriz olmaz” dedi.

ALTIN ÜRETİCİLERİ NE DİYOR?

Barrick 1.683

Acacia 1.618

Polyus 1.601

Gold Fields 1.678

Kinross 1.701

AngloGold Ashanti 1.739

*Mayıs 2020’ye kadar öngörüler

YÜZDE 32'YLE İLK SIRADA

2 Ocak’ta 220 olan 24 ayar külçenin gramı, dün 277 liraydı. Ancak ağustos sonlarında 290 lirayı gördü. Bu dönemde değer kazancı yılbaşına göre yüzde 32’ye çıktı. Borsadaki kazanç ise dün itibarıyla yüzde 22 civarında. Dolar ise sadece yüzde 10 yükseldi. Bir başka deyişle 2019’un şu ana kadar en çok kazandıranı gram altın.