Gurbetçiler Edirne esnafının yüzünü güldürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, Edirne'de yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye giriş yapıyor.

Yaklaşık 2 günü yolculukla geçiren gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan memleketlerine hareket etmeden önce Edirne'de mola veriyor.



Gurbetçiler, ciğercilerden şekerlemecilere, kapalı çarşılardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde hareketliliği artırıyor.

Dönüş yolunda da kente özel lezzetleri yanlarında götüren gurbetçiler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

dirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin yıl boyunca memleket hasreti çektiğini söyledi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin ilk olarak Edirne'ye ayak bastığını belirten Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Gurbetçilerimize hizmet etmek bizim için şeref. Yıllardır bu vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlamak adına önlemler alıyoruz. Kapıkule Sınır Kapısı'nda peronlardan Edirne'ye giriş tabelalarına kadar düzenlemeler yapılıyor. Günlük ya da saatli kalacaklara konaklama yerlerinin yanı sıra yöresel tatlar el broşürleriyle tanıtılıyor."

Haziranda başlayan gurbetçi gelişlerinin eylüle kadar sürdüğünü anlatan Zıpkınkurt, "15 Eylül'den sonra izinleri biten vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları başlıyor. Gurbetçilerimiz geliş ve gidişlerinde Edirne'nin hem tarihi çarşılarını hem de tarihi eserlerini görme fırsatı buluyor. Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tadıyor, dönüşte de yaşadıkları ülkelere bu yöresel lezzetleri götürüyorlar." dedi.

"Tava ciğer yemeden geçmiyorlar"



Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da yaklaşık 600 bin gurbetçinin tatil için Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti.

Edirne'deki otellerin dolduğunu anlatan Sanış, "Edirne'de 1-2 gün kalıyorlar. Gurbetçilerimiz tarihi kapalı çarşılarımızı ve alışveriş merkezlerimizi gezip alışveriş yapıyor. Yaz tatili olması dolayısıyla kentin ekonomisini yurt dışından gelen vatandaşlarımız ayakta tutuyor ve hareketlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise gurbetçilerin kentte tava ciğer yemeden memleketine gitmediğini kaydederek, "Dönüşte de bizlere uğruyorlar. Yanlarında ciğer götürmek istiyorlar. Bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, tava ciğer tarifi veriyoruz gurbetçilerimize. Esnafın yüzü gurbetçiler sayesinde gülüyor." diye konuştu.

"Yol yorgunluğunu atıp alışveriş yapıyorum"



Fransa'dan gelen Nezih Tali, her yıl sınır kapısından geçiş yaptıktan sonra Edirne'de tarihi mekanları ve çarşıları gezdiğini söyledi.

Alışverişin ardından baba ocağına hareket ettiğini belirten Tali, tava ciğer ve badem ezmesinin tadına bakmadan Edirne'den ayrılmadığını dile getirdi.

Almanya'dan gelen Erhan Turgut Alp de memleketi Gaziantep'e gitmeden önce Edirne'de bir gün konakladığını, yol yorgunluğunu atıp alışveriş yaptığını kaydetti.

(AA)