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02 Ağustos 2019 Cuma 09:42:47 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:45:03

Güney Koreli şirketten Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım

Güney Koreli Halla Group, İTO'nun devreye girmesiyle Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı. Şirket, satış sonrası pazarına dönük ürün dağıtımı kapsamında, 1 milyar dolar ciroyu doğrudan Türkiye'den yöneterek dünyada önemli bir paya sahip olacak.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 1962 yılından bu yana, otomobil endüstrisinin yanı sıra gemi inşa, inşaat, eğitim ve spor gibi geniş yelpazeye  sahip pek çok alanda faaliyetleri bulunan, sektörün dünyadaki önemli  oyuncularından biri konumundaki Güney Koreli Halla Group, İTO'nun devreye  girmesiyle Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı.

Süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando'nun da yüzde 50  iştirakçisi olan Mando Corporation'un, "en büyük şirket" unvanıyla bünyesinde yer  aldığı Halla Group, Halla Corporation Europe isimli şirketin Türkiye'de  kuruluşunu yaptı.

Halla Corporation Europe, İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleşen ve  şirket kuruluşunun yapıldığı resmi tören ile faaliyetine başladı. Şirket, satış  sonrası pazarına dönük ürün dağıtımı kapsamında, 1 milyar dolar ciroyu doğrudan Türkiye'den yöneterek dünyada önemli bir paya sahip olacak.

İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket,  Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki işleri  kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırıldı.

Halla Corporation Europe'un üst yöneticiliğine (CEO) aynı zamanda  Maysan Mando'nun da genel müdürü olan Anıl Yücetürk atandı.

"TÜRKİYE'YE PARA KAZANDIRACAK BİR YATIRIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Halla  Holding'in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını  belirterek, "Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding'in ülkemizde  yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için  son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir  ufuk açacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Halla Holding'in Balkanlar ve Avrupa'daki rakip ülkeler  yerine Türkiye'de yatırım kararı almasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek,  "Bu yatırımın en önemli özelliği sadece Türkiye piyasasına yönelik olmamasıdır;  ihracat odaklı olmasıdır. Yani Türkiye’ye para kazandıracak, istihdam oluşturacak  bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Halla Holding’in yatırım kararının, İTO’nun Türkiye’ye yabancı yatırım  çekmede üstlendiği aktif rolün somut bir sonucu olduğunu belirten Avdagiç,  şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holding’in yatırım kararında  devreye girdik, önlerini ve ufuklarını açtık. Sonunda ülkemize böylesine önemli  bir yatırımın kazandırılmasında pay sahibi olduk. İTO olarak büyük şirketlere  birebir yardımcı oluyor, bilgilendirme yapıyor, onların İstanbul’da yatırım  yapmaları için her türlü desteği veriyoruz. Bunun somut sonuçlarını bugün  görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi de  iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Halla Group'un 20 milyar dolar  ciro ile 15 bin kişiyi istihdam ettiğini kaydetti.

Kyeong Sun Choi, "Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış  olduğumuz ortaklığın ardından gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni yatırımla  birlikte Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için  yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden  farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk  şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı  olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye güvendiklerini aktaran Choi, otomotiv sektörünün yanında  ilerleyen dönemde lojistik, inşaat gibi alanlarda da yatırım planları olduğuna  dikkati çekti.

"İSTİHDAMA CİDDİ KATKIMIZ OLACAK"

Halla Corporation Europe CEO'su Anıl Yücetürk ise şirketin 5 yıl  içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Halla Corporation Europe yatırımının detaylarını paylaşan Yücetürk,  şunları kaydetti:

"Amacımız, 3 ana bölgede 12 şube ve depo kurmak. Bu şirket, yüzde 90  ihracat odaklı faaliyet gösterecek. Mando Corporation’un dünya genelinde 26  üretim lokasyonu, 13 Ar-Ge merkezi, 7 satış ofisi ve 7 araç test sahası  bulunuyor. Halla Group, Güney Kore’nin ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri,  iştiraki olan Mando ise 7 milyar dolar ciroya sahip olup, otomotivde dünyanın ilk  10 markasının tamamının en önemli tedarikçilerinden biri. Aynı zamanda otonom  araç teknolojileri konusunda da 4. nesil ekipmanlar üreten büyük bir şirketler  topluluğudur."

Maysan Mando'nun 30 milyon dolarlık bir yatırımı Bursa'da  gerçekleştirdiğini aktaran Yücetürk, "Halla Corporation Europe, Mando’nun  globalde ürettiği otomotiv sistemlerinin bölge pazarlarına dağıtımı noktasında  kilit bir rol üstlenecek. Çok önemsediğimiz bu yatırım ile grup olarak  sınırlarımızı da genişleteceğiz. Otomotiv sektöründe dünya genelinde yaşanan  daralmaya rağmen bizler, ülkemiz ve sektörün gelişimi için sorumluluk almaya  devam edeceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte, ülke ekonomisinin yanı sıra istihdama  da ciddi katkılarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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