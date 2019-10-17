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17 Ekim 2019 Perşembe 12:32:46 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:34:33

Güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar? 17 Ekim bugün çeyrek altın kaç lira?

Güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar? 17 Ekim bugün çeyrek altın kaç lira? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın almak isteyenler bugün altının ne kadardan satıldığını öğrenmek istiyor. Yatırımcılar ve özel günleri için altın alacak olan vatandaşlar güncel çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. 17 Ekim’de altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek altın fiyatı 17 Ekim..

Altın fiyatları, hergün gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Hem özel günleri için hem de yatırım için çeyrek altın satın almak isteyenler, altın fiyatlarını araştırıyor. Güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar? 17 Ekim bugün çeyrek altın kaç lira? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 17 Ekim’de altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882  liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1  altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.
 
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRE?
 
Bugün çeyrek altın 455.10 TL'den alınıyor, 465.41 TL'den satılıyor.
 
DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
 
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.
 
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.     
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
SALI                  ÇARŞAMBA             
 
Alış       Satış      Alış       Satış     
 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   281,80     282,00     281,30     281,50    
 
Cumhuriyet Ata Lira        1.857,00   1.878,00   1.854,00   1.875,00  
 
22 Ayar Bilezik(Gr.)       257,00     261,00     256,50     260,50    
 
Lira(Tam) Ziynet           1.815,00   1.835,00   1.812,00   1.832,00  
 
Yarım Ziynet               907,00     917,00     906,00     916,00    
 
Çeyrek Ziynet              454,00     459,00     453,00     458,00   
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