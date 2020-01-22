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22 Ocak 2020 Çarşamba 10:26:51 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:27:51

Güncel altın fiyatı ne kadar? 22 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Güncel altın fiyatı ne kadar? 22 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güncel altın fiyatları her gün vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki değişimleri takip edenler yatırımlarını buna göre yapmak istiyor. Hem özel günü olan vatandaşlar hem de yatırım yapmak isteyenler altının en düşük halini yakalamak istiyor. 22 Ocak altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor...

Güncel altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Güncel altın fiyatı ne kadar? 22 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki değişimleri takip edenler yatırımlarını buna göre yapmak istiyor. Hem özel günü olan vatandaşlar hem de yatırım yapmak isteyenler altının en düşük halini yakalamak istiyor. 22 Ocak altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor. 22 Ocak’ta gram altın 296 liradan alınıyor, 296 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu. 22 Ocak altın fiyatları haberimizde sizlerle.

22 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 296 liradan alınıyor, 296 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 474 liradan alınıyor, 486 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1896 liradan alınıyor, 1938 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 948 liradan alınıyor, 972 liradan satılıyor.


DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi kapanış ve salı açılış fiyatları (TL) şöyle:

                           PAZARTESİ              SALI                            

                           Alış        Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   296,90      297,10     296,30     296,50    

Cumhuriyet Ata Lira        1.957,00    1.978,00   1.953,00   1.974,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       270,80      274,80     270,20     274,20    

Lira(Tam) Ziynet           1.912,00    1.932,00   1.908,00   1.928,00  

Yarım Ziynet               956,00      976,00     954,00     964,00    

Çeyrek Ziynet              478,00      483,00     477,00     482,00  

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