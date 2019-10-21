Gümrüklerde yapay zekâ dönemi
Tarama Ağı Projesi'yle, gümrüklerde her aracın x-ray ile röntgeni çekilecek, veriler bir havuzda toplanacak. Habur’dan giren TIR’ın, Kapıkule’den çıkarken yük bilgilerini sistem otomatik olarak karşılaştıracak.
Ticaret hacmi yüksek sınır kapılarına 68 adet X-Ray ve konteyner tarama sistemi kuruldu. İleri teknolojiye sahip bu sistemler, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen gümrük kontrollerinin dakikalar içinde gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi ise kaçakçılığı tamamen bitirecek ve milli imkanlarla geliştirilen ‘Tarama Ağı Projesi başlıyor. Projeyle, X-Ray ve tarama bilgileri, Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi’nde toplanacak. Tek bir merkezden sevk, idare ve analiz yapılabilecek. Habur’dan girerken taranan transit bir aracın X-Ray görüntüleri ilgili tüm birimler tarafından incelenebilecek ve araç Kapıkule’den yurtdışına çıkarken tarandığında görüntüler karşılaştırılabilecek. Bu sayede Türkiye’den transit geçen eşyaların vergileri ödenmeksizin yurtiçinde bırakılma girişimleri tespit edilerek, büyük oranda vergi kaybı önlenecek.
KOMŞU ÜLKELERLE BİLGİ PAYLAŞIMI
“X-Ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak, aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak.
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