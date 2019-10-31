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31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:34:47

Güçlü toparlanma, güvenle taçlandı 

Ekonomiye güven, yüzde 89.8’le 15 ayın zirvesine çıktı. Toparlanmanın, güven endekslerindeki iyileşmeyle güçlü bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Hazine Bakanı Albayrak, "Bu ivme ve değişim, büyümenin itici gücü olacak" dedi. 

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yılın başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, Türkiye ekonomisine yönelik kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl 75,2'ye kadar geriledi. 

TEDBİRLER ETKİLİ OLDU 

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle, ekonomide dengelenme süreci başladı. Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 3,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,7 puan yükselerek son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i gördü. 

SANAYİDE ÇARKLAR HIZLANDI 

Gelecek 3 ayda üretim hacmini gösteren endeks değeri, ekimde 118,8 ile 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü. Öte yandan, kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde 65,1 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

ÜRETİCİ BÜYÜME BEKLİYOR 

Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 2,1 puanlık artışla 100,9 seviyesinde gerçekleşti. Hem tüketici hem de üretici tarafında geleceğe yönelik pozitif bekleyiş artarken ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endekslerde de artışlar yaşandı. 

DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜCÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu. Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, “Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

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