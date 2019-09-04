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04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:46:14

Güçlü düşüş sürüyor

Yıllık enflasyon, ağustosta 16.65’ten 15.01’e geriledi. Güçlü düşüş trendinin devam ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, “Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız” dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ağustos ayı enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirtti. 

Dengelenme devam ediyor 

Albayrak, dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla, üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşlerin devam ettiğini söyledi. Enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğine vurgu yapan Bakan Albayrak, “Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız” ifadelerini kullandı. 

Beklentilerin altında 

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0.86 arttı, Yİ-ÜFE yüzde 0.59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 16.65’ten 15.01’e, yıllık üretici fiyat endeksi yüzde 21.66’dan 13.45’e geriledi. Temmuzda yüzde 16.2 olan çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 13.6’ya düştü. Finans temsilcileri ve ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 1.38 olmuştu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 14.60 olarak belirlenmişti. Ağustos ayında TÜFE piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük ikinci aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 1.64 puan azalarak yüzde 16.65’ten yüzde 15.01’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 

Zam şampiyonu salatalık 

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Salatalık yüzde 23.35’lik fiyat artışıyla ağustos ayının zam şampiyonu oldu. Fiyat artışında salatalığı, yüzde 20.44’le sigaralar, yüzde 16.39’la özel üniversite ücreti izledi. 

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