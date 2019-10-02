GSM operatörleri kapasite artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 26 Eylül'deki İstanbul depreminin, bir GSM operatörünün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken yaşanması sebebiyle, kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

HER DURUMA HAZIRLIK

Turhan, “Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün, toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bu kapasite, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak” dedi.

55 UYDU TERMİNALİ

2014 yılında 40 bölgede mobil baz istasyonu kurulduğunu hatırlatan Bakan Turhan, “Bu mobil baz istasyonları, deprem, sel, çığ gibi afet ve acil durumlarda haberleşmenin aksamaması ve ilave kapasite sağlanması amacıyla sahada fiilen kullanılmaktadır. Ayrıca afet ve acil durum haberleşmesine yönelik 723 uydu telefonu alındı ve 55 uydu terminali kuruldu” bilgisini paylaştı.