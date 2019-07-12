GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı

  • Bist 100
    97282.9
  • Dolar
    5,7509
  • Euro
    6,4699
  • Altın
    258,4100
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak... Acun Ilıcalı, Cansu Dere'den övgü dolu sözlerle bahsetti: Onun değerini anlatacak...
12 Temmuz reyting sonuçları! Hercai mi, Her Yerde Sen mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 12 Temmuz reyting sonuçları! Hercai mi, Her Yerde Sen mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz Türkiye'ye gelen S-400'ler hakkında uzmanlardan çok çarpıcı analiz
CAS, Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men cezasını onadı CAS, Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men cezasını onadı
Trump'ın kabinesinde bir istifa daha... ABD Çalışma Bakanı Acosta görevden ayrıldı Trump'ın kabinesinde bir istifa daha... ABD Çalışma Bakanı Acosta görevden ayrıldı
Son dakika... Bakan Akar'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama Son dakika... Bakan Akar'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama
İşsizlik maaşı 2019 Temmuz ayında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı 2019 Temmuz ayında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?
Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt
Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?
Turistlerin ilgi odağı: Altınbeşik Mağarası Turistlerin ilgi odağı: Altınbeşik Mağarası
Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna kattı Barcelona, Griezmann'ı kadrosuna kattı
Volkswagen ve Ford 'otonom ve elektrikli araçlar' geliştirmek için güçlerini birleştirdi Volkswagen ve Ford 'otonom ve elektrikli araçlar' geliştirmek için güçlerini birleştirdi
İngiltere İran ile gerilimin ardından Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek İngiltere İran ile gerilimin ardından Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek
Rusya'nın savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rusya'nın savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım kararı Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım kararı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
Yer: Ordu! Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları! Yer: Ordu! Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları!
Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı
Galatasaray'da golcü adayları arasında Okaka ön plana çıktı Galatasaray'da golcü adayları arasında Okaka ön plana çıktı
Yer: Ordu! Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları Yer: Ordu! Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları
GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı
S-400’ler Ankara’ya geldi... Gazeteci Bozkurt yorumladı: ABD açısından çok büyük bir yenilgi sayılır S-400’ler Ankara’ya geldi... Gazeteci Bozkurt yorumladı: ABD açısından çok büyük bir yenilgi sayılır
AB karşı adım atarsa Kıbrıs'ta Türkiye'nin faaliyetleri artacak AB karşı adım atarsa Kıbrıs'ta Türkiye'nin faaliyetleri artacak
Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan on binlerce yavru, adeta görsel şölen oluşturdu Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan on binlerce yavru, adeta görsel şölen oluşturdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 16:23:42 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:25:29

GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı

GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı da araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3 bin 243 personel alımı için İŞKUR aracılığıyla ilana çıkılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrıca 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara alınan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyorlar. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman erişime açılacak? GSB sözlü mülakat sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. GSB mülakat sonucu sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor.  Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR üzerinden 3 bin 243 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Bunun üzerine adaylar 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara alınmıştı. Mülakatların sonucu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 GSB mülakatından başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GSB sözlü mülakat sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI? 
GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. GSB sözlü mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklecektir. 

GSB MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

GSB SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

GSB ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar; 
Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 
Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bakanlık paylaştı... İşte S-400'lerin teslimatından ilk görüntüler
S-400 Türkiye'ye geldi! Amerikan haber ajansı tehdit etti
Yıldırım binaya böyle isabet etti... İşte o dehşet anları!
S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
Kuzey Irak Pençe'leniyor: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Babacan, Davutoğlu ve Yeni Parti!
Bakanlık açıkladı... Ve S-400'ler Türkiye'de
G.Saray'da Emre'nin alacağı ücret kriz yarattı
Rus ajansı açıkladı: 120'den fazla füze denizden gelecek
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Türkiye ve Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili ilk açıklama
Hindistan'dan İsrail'e büyük şok! 500 milyon dolarlık anlaşma iptal
F.Bahçe 2. G.Saraylının peşinde! Yanal transfere onay verdi
Sosyal medya fenomeni Pucca'ya hapis cezası
Son dakika... Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Pendik'tehi trafik magandalarıyla ilgili flaş gelişme
FETÖ firarisi Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor!
Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye yatırımı için İzmir'i tercih etti
F.Bahçe ve G.Saray'a rest: O parayı veremezler
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ