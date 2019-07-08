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08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:27:07 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:32:10

GSB mülakat sonucu ne zaman belli olacak? GSB sözlü mülakat sonuçları 2019

GSB mülakat sonucu ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 araştırması yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kura sonuçlarının ardından sözlü sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. GSB mülakat sonucu hakkında tüm detaylar haberimizde...

GSB mülakat sonucu ne zaman belli olacak? GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı  taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla ilan yayınlamıştı. KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından sözlü sınava giren adaylar büyük bir heyecanla GSB mülakat sonucunu beklemeye başladılar. GSB mülakat sonucu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

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GSB MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 
GSB sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. GSB sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR
Temizlik Görevlisi
Cankurtaran
Mekaniker (Pedallı Araçlar)
Otobüs Kaptanı (Şoförü)
Aşçı Yardımcısı
Aşçı
Elektrik Tesisatçısı (Bina)
Güvenlik Görevlisi
Havuz Suyu Operatörü
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Garson (Servis Elemanı)
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
Makine Teknikeri
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
Gençlik Lideri

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar; 
Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 
Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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