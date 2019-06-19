19 Haziran 2019 Çarşamba 09:29:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:19:59
GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş
GSB mülakat sonuçları ne zaman yayınlanacak? 2019 GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.
İŞKUR aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı gerçekleştirilecek. 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar.
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GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
GSB mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
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