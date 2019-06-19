GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş

İŞKUR aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı gerçekleştirilecek. 6-17 Mayıs tarihleri arasında mülakatlara katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.