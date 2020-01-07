Gram altın 300 lirayı geçti!

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Dünya, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle artan ABD-İran gerilimini konuşuyor. Karşılıklı açıklamalar sonrasında en son bu sabah İran Meclisinden ABD’nin bütün generallerini “terörist” sayan bir karar çıktı. Yaşanan gerilim petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, özellikle altın fiyatlarında büyük hareketlilik yaşanıyor.

24 TV Analiz-Sentez canlı yayınında konuyu değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, “Jeopolitik risk piyasalar için kötüdür. Şimdiye kadar artan gerilim piyasalarda fiyatlandırıldı. ABD borsalarının kapanışı bunu gösteriyor. Yeni bir gerilim artışı olursa altın ve petrol fiyatlarında artış görürüz.” dedi.

“BİZİM İÇİN PETROL FİYATLARI ÖNEMLİ”

70 doların üzerinde kalan petrolün enflasyonla mücadeleyi etkileyeceğini söyleyen Paksoy, şunları kaydetti:

“Bizim için petrol fiyatları daha önemlidir. Enflasyonla mücadelemiz için petrol fiyatlarının düşmesi kritik öneme sahip. Tarafların itidalli açıklamaları ve yeni nükleer anlaşma yoluna gidilmesi bize olumlu yansır.”

İran’ın doğrudan bir harekette bulunmasını beklemediğini belirten ve Şii milislerin bölgede önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Paksoy, “Eğer İran bölgede ABD üslerini bölge ülkelerinin iç işlerine karışarak vurmaya başlarsa mezhep savaşı çıkar ve asıl korkulması gereken senaryo budur.” ifadelerini kullandı.

“BORSADA 116 BİNİN ÜZERİNE KADAR GİTTİK”

Doların 5,96 civarında kalmaya devam ettiğini söyleyen Paksoy, piyasaların, ocak ayında ABD’de Türkiye’ye karşı alınacak kararlara odaklanacağını söyledi. Dolar kurunun 6 ilâ 6,15 arasında gidip gelebileceğini ve sorun algılanmayacağını belirten Paksoy, “6,15 seviyesi geçilirse, ABD-Türkiye arasında ilişkilere odaklanacağız.” analizini yaptı.

Borsanın 108 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 120 bine gitme potansiyeli taşıdığını belirten Paksoy, gelecek süreçte Trump ve Putin ile yapılacak görüşmelerin, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin ziyaretinin, ABD’nin ocak-mart arasında Türkiye’ye karşı atacağı adımların önemine işaret etti.