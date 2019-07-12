Gram altın 256,8 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 256,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256,0 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 256,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.722 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.407,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA