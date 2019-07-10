Gram altın 256,5 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki hafif düşüşe rağmen altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel, gram altın günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 257,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 256,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını 1.708 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.391,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere'de dış ticaret verilerinin, ABD'de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.387'nin önemli destek, 1.400 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA