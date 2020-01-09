Gözler o açıklamaya çevrilmişti! Dolarda rahatlama

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından gözler Beyaz Saray'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise beklenenden sakin tonda bir açıklama yaptı. Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Bu açıklama üzerine savaş korkuları azaldı. Dün güne 5.97'nin üzerinde başlayan dolar/TL gece saatlerinde 5.91'in altına geriledi. Dolar yeni güne de 5.9185 liradan başladı.

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak gözler, bir rahatlama yaşansa da, ABD ve İran'dan gelebilecek karşılıklı açıklamalarda olacak.