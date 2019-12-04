Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin Google ve Alphabet’teki görevlerini devretti!

Teknoloji devi Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet’teki başkanlık ve CEO’luk görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.

Page ve Brin, şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.

1998 yılında Page ve Brin tarafından ABD'nin California eyaletinde bir garajda kurulan Google, 2015 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve yeni kurulan Alphabet şirketi çatısı altına girmişti.

Alphabet’in başkanı Sergey Brin olurken, Larry Page de Alphabet CEO’u olmuştu. Aynı yıl Sundar Pichai ise Google CEO’su olarak göreve başlamıştı.