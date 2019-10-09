'Globalgap' ile limonu dalında sattılar

Muğla'da üretilen "Globalgap" sertifikalı limon, dalında satılarak Avrupa pazarına gönderiliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesinin kontrolünde ilçedeki 6 bin 300 dekarlık narenciye bahçelerinde Globalgap sertifikasının gereklerine uygun olarak üretim yapılıyor.

Narenciye bahçelerinin 3 bin dekarlık kısmında yılda yetiştirilen yaklaşık 4 bin ton limon henüz dalındayken ihaleyle satışa sunuluyor. Globalgap sertifikalı limonlar, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

TİGEM Dalaman Bitki Üretim Şefi Namık Kemal Balki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 6 bin 300 dekar narenciye bahçesi bulunduğunu, bunun 3 bin dekarında limon, 3 bin dekarında portakal, kalan kısmında da greyfurt ve mandalina yetiştirildiğini söyledi.

Ürünlerin Globalgap sertifikasının gereklerine uygun üretildiğini belirten Balki, "Dalında satış yapılan ürünleri alıcılar, yurt dışına Globalgap sertifikasıyla göndererek büyük avantaj sağlıyor. Bu sertifikaya sahip ürünlerde yurt dışına girişte analize gerek kalmıyor. Ürünün geriye doğru takibi mümkün. Sertifikalı üretim kalıntısız, insan ve çevre sağlığına uygun yapıldığı için büyük avantaj sağlıyor." dedi.

"Yurt dışı satışlarından iyi bir gelir elde ediliyor"



Balki, en iyi ürünü elde etmek için çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"İnterdonato çeşidi limon üretiyoruz. 15 Eylül'den itibaren yaklaşık 20 gün dünyaya limon satan tek ülke konumunda oluyoruz. Bu, ihracatçımız için de bizim için de avantaj. İhracatçı, bu kısa dönemdeki satışlardan iyi bir gelir elde ediyor. Pazara erken girmek bize büyük avantaj sağlıyor. Üretimde, entegre mücadele dediğimiz kimyasal ve biyolojik mücadeleyi birlikte uyguluyoruz. Biyolojik mücadeleyi de giderek artırıyoruz. Bu yıl araziye zararlılara karşı 800 bin civarında böcek saldık."

Limon fiyatının yüksek olmasının verimdeki düşüşten kaynaklandığını dile getiren Balki, TİGEM'de ve bölgedeki çiftçiler tarafından limonun yaklaşık 2 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

(AA)