GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklamasında, "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik." dedi.