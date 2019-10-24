24 Ekim 2019 Perşembe 11:02:51 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:10:21
GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi
Piyasa değerlendirmeleriyle bilinen GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklamasında, "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklamasında, "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik." dedi.
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