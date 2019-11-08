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08 Kasım 2019 Cuma 14:48:52 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 14:49:59

Giresun'daki lisanslı depoya 32 bin 570 ton fındık girdi

Giresun Ticaret Borsasınca hayata geçirilen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nda üç yılda 32 bin 570 ton fındık depolandı.

Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nda üç yılda 32 bin 570 ton fındık depolandı.

Giresun Ticaret Borsası'nca (GTB) hayata geçirilerek 2017 yılında faaliyete başlayan Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası, aynı yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile iş birliğine gitti.

Belirli kriterler dahilinde üç yılda 32 bin tonu aşkın fındığın depolandığı depoya üreticilerin ilgisinin artırılması hedefleniyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı deponun üreticilerin satmayı düşünmediği ürünleri emanete bırakacağı bir yer olduğunu söyledi.

Lisanslı deponun avantajlarına değinen Bölük, üreticilerin lisanslı depoyu kullandığında yüzde 2 stopaj vergisinden muaf olacağı, nakliye bedeli tahsilatı yapabileceği ve ürün bedelinin yüzde 75'i oranında faizsiz kredi kullanabileceğini aktardı.

Bölük, lisanslı deponun açıldığı ilk yıl üreticilerin talebinin az olması sebebiyle depoyu Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kiraladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"TMO da 2017 yılında üreticilerden 12 bin 570 ton kadar fındık alarak lisanslı depoya koydu. Kapasitenin o yıl yüzde 70'e yakını doldu. 2018 yılında TMO piyasaya kasım ayı gibi girdi, bin 336 ton TMO aracılığıyla depoya konuldu. Daha sonra TMO başka bölgelerden ürün taşıyarak yaklaşık 14 bin ton fındığı depo amacıyla koydu. Bu yıl da TMO'nun alımları sürüyor, 6 bin ton civarında bir ürün konulmuş vaziyette."

Üreticilerin lisanslı depoya taleplerinin çok az olduğunu belirten Bölük, bunun nedenini araştırdıklarını aktardı.

Bölük, üreticinin talebini artırmak için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Gelen üreticilere broşür veriyoruz, her sezon başlamadan önce billboard ve gazetelere reklamlar veriyoruz, köylülere bilgi aktarımı yapıyoruz." dedi.

"Üreticinin ayağını alıştırmaya çalışıyoruz"

Fındığını TMO'ya satan üreticilerin, ofisin diğer alım noktaları yerine lisanslı depoyu tercih ettiğini kaydeden Bölük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gözlemliyoruz. TMO'nun fındık alımında üreticiler lisanslı depoyu tercih ettiğinde yüzde 3 kesintiden muaflar, TMO'nun aldığı fındığın yarıya yakınını burada aldığını düşünüyoruz, öyle görünüyor. Ayrıca burada para beklemek de yok, ürünün parası ikinci günde hesaba geçiyor. Üreticinin ayağını alıştırmaya çalışıyoruz."

Bölük, TMO'nun aldığı ürünlerin, lisanlı deponun şartlarında alınarak depolandığını ifade etti.

Gelen fındıkların analizini yaptıklarını anlatan Bölük, "Çürük ve nem miktarına bakılıyor, fındık standartlara uygunsa kabul ediliyor. 24 silomuz var, randımanı hangisine uygunsa o siloya naklediliyor. Randıman bazında siloları 48'den başlayarak ayırıyoruz. Satış zamanı da o silodan çekilip veriliyor." dedi.

Bölük, TMO'nun lisanslı depoda fındık alımının deponun bilinirliği açısından avantaj sağladığını belirterek, "En azından üretici lisanslı deponun varlığından haberdar oldu, uygulamalarını gördü. Üreticilerle konuştuğumda memnun olduklarını görüyorum." diye konuştu.

"Yeni bir depo talebi yok"

Lisanslı depoların yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Bölük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sadece Giresun'da bir tane olarak kalması bu sistemin yaygınlaşmasına çok katkı sağlayamayabilir. Çünkü bu örnek bir uygulama gibi görülmeli. Tüm fındık bölgelerinde lisanslı depoların yaygınlaştırılması lazım. Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 2'sine tekabül eden bir lisanslı depo var ama yeni bir depo talebi yok. Lisanslı depo oranı Türkiye'de üretilen toplam fındığın en az yüzde 40'ına çıkmalıdır."

Bölük, ürünün kalitesinin artırılması için de lisanslı depolara ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Ürünün pazara indiğinde fiyatlama oluşurken hızlı fındık indiği için fiyatı aşağıya doğru baskılayan yapıyı değiştirmemiz için de lisanslı depoya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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