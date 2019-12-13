13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:29:22
Gıdada sahteciliğe hapis cezası
Gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yaptırımların yetersiz kaldığı değerlendirilerek bu alandaki caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.
Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor. Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.
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