Gıdada sahteciliğe hapis cezası

Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor. Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.