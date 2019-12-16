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16 Aralık 2019 Pazartesi 09:34:29 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:37:58

Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!

Taklit ve tağşiş yaptığı için ceza yiyen firma, isim değiştirse dahi ceza almaktan kurtulamayacak. Yapılacak düzenlemeye göre suç tekrarlanırsa firma sahipleri men cezası alıp hapse girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması için üzerinde çalıştığı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklikleri içeren taslak çalışmasında yeni detaylara ulaşıldı. Taslağa göre, gıdada tağşiş yapıp ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam eden firmalar da cezalardan kurtulamayacak. Ayrıca sahtekâr firmaların yalnızca tağşişli ürünü değil tüm ürünlerinin raflardan kaldırılmasına yönelik düzenlemenin de yapılacağı öğrenildi. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor ancak bunlara rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor.

(14 FİRMA İSİM DEĞİŞTİRMİŞ)

Bakanlığın ilk belirlemelerine göre İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 7 ilde 14 firma gıdada sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamuoyuna ifşa edilmesinin ardından isim değişikliği yapmış. Bakanlığın bilgisi dâhilinde olan bu firmalar aynı suçu işlemeleri hâlinde cezalardan nasibini alacak. Diğer yandan taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden menedilmesi yaptırımları üzerinde de çalışılıyor. Bakanlık geçtiğimiz yıl 1 milyon 124 bin, bu yıl ise 985 bin gıda denetimi yaptı. Toplamda 769 firmayı kamuoyuna duyuran bakanlık, 2012 - 2019 yılları arasında 21 kez kamuoyuna açıklama yaparak, 2 bin 44 parti ürünü taklit ve tağşişten, 372 ürünü ise içerisinde bulunmaması gereken unsurlar nedeniyle ifşa etmişti.

İÇİNDE YOK YOK!

Denetimlerde alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, balda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenmişti. Baharatlar, bitki, çay ve kahvede ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edilmişti. Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılmıştı. Tarım Bakanlığı, 7 bin uzman personelle denetim gerçekleştiriyor. Türkiye’de toplamda 138 laboratuvarda gıda analizleri yapılıyor.

(Türkiye Gazetesi)

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