Gıda ihracatında beklenti 13 milyar dolar

Ürün bileşenlerinin tek çatı altında sergilendiği ve "Life Sciences Ingredients" konseptiyle üç fuarın birleştiği etkinlik İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

"Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Food & Nutritional Ingredients", "Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Pharmaist" ve "4. Uluslararası Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakımı Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı-Cosmetics & Home Care Ingredients 2019" isimli üç organizasyon, tek çatı altında yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonel alıcıyı bir araya getirdi.

Fuarların açılışında konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkan Vekili Rint Akyüz, fuarların sektörü açısından büyük önem arz ettiğini kaydederek, bu tür fuarların başarılı geçmesinin Türk ürünlerinin yurt dışına daha çok ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Bugün üç ayrı fuarın bir arada düzenlendiğini, gıda, kimya ve kozmetik içerikleriyle alakalı bu etkinliklerin ilerleyen yıllarda ayrılabileceğini dile getiren Akyüz, üç fuarın içeriklerinin "hayat bileşenleri" olarak adlandırıldığını bildirdi.

Akyüz, fuarların gıda, kimya, kozmetik, kişisel bakım, deterjan ve ev bakımı içerikleri üreten sektör oyuncularının yurt dışına açılması için önemli bir fırsat sunduğunu, etkinlikler sayesinde Türkiye'nin bölgesindeki önemli pazarlara ihracatının artabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde bir milyarı aşkın nüfusun yaşadığını, bu kişilerin gıda ticaretinin 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu anlatan Akyüz, Türkiye'nin bu ticaretten çok düşük pay aldığını aktardı.

"Gıda ihracatı 12 milyar dolar civarında"



Akyüz, Türkiye'nin yıllık gıda ihracatının 12 milyar dolar civarında olduğunu ve bu rakamın birkaç yıldır artmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, gıda alanında çok güçlü. Kendi altyapısı ve hammadde gücüyle Türkiye sadece kendisini değil çevresini de besleyebilme kabiliyetine sahip. Ancak burada akıllı planlama yapılmalı. Topraklarımız, üreteceğimiz tarım ürünleri sınırlı. Tarımını sanayisine entegre edemeyen hiçbir ülke kalkınamamıştır. Biz de tarımımızı sanayiye entegre ederek tarımımızı kalkındırmak zorundayız. Bu birlikteliği sağlayabilmek için iyi planlama lazım."

Akyüz, gıda sektörünün ihracatta ilk sırada yer alması gerektiğini kaydederek, Türkiye'nin gıda sektöründe ithalatının iki katını ihraç ettiğini anlattı.

Sektörün Avrupa'nın gelişmiş denilen sanayisi ile baş edebilecek kapasitede olduğunu belirten Akyüz, "Sektörü biraz daha destekleyebilirsek, tarımla sanayiyi iyi entegre edebilirsek gıdayı Türkiye'nin en büyük sektörü yapma konusunda önümüzde hiçbir engel yok. Gıda ihracatında bu yıl da 12-13 milyar dolar bekliyoruz. Sıkıntıları aşarsak bu rakam ilerleyen yıllarda ivmelenerek artacaktır. Yapısal sıkıntıları geçebilirsek, gıdada bilgi kirliliğini önleyebilirsek önümüz açık." değerlendirmelerinde bulundu.

Son teknolojiler ve yenilikçi ürünler sergileniyor



Kimya sektörünü "Life Sciences Ingredients" konseptiyle birleştiren ve eş zamanlı olarak düzenlenen üç fuar, hammadde, bileşen ve teknoloji bakımından sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

Fuarlara 20 ülkeden 150'nin üzerinde katılımcı ve Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’den olmak üzere 4 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 26 Ekim'e kadar sürecek fuarlarda kimya, gıda, kozmetik, kişisel bakım ve deterjan içeriklerine dair son teknolojiler ve ürünler sergileniyor. Alanında önde gelen markalar, ürünlerinin prototipleri görücüye çıkarıyor.

(AA)