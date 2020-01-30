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30 Ocak 2020 Perşembe 10:14:33 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:16:02

GİB MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme ekranı

GİB MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MTV senede Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 taksitte ödeniyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV 2020 ilk taksiti 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemelerini henüz gerçekleştirmemiş olan vatandaşlar internette MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme yollarını araştırıyorlar. MTV ödeme kredi ile ödeme bilgilerine ve GİB ödeme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milyolarca araç sahibi MTV ödemeleri nereden ve ne zamana kadar yapabileceklerini sorguluyor. GİB MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. MTV senede Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 taksitte ödeniyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV 2020 ilk taksiti 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemesi, GİB sayfasından yapılabiliyor. GİB MTV ödeme ekranına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.
 

GİB MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

 
GİB MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
 
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
* T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
** Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)
*** Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)
 
KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ
 
Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri
ile
 
Anlaşmalı bankaların;
Şubelerinden
Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
PTT işyerlerinden
Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.
 
2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?
 
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu genel tebliği de yayımlandı. Buna göre vergi, harç ve cezalardaki artış da yüzde 22,58 olarak tespit edildi.
 
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince karar verildi.
 
Karar’ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:
 
"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."
 
Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
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