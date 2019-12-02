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02 Aralık 2019 Pazartesi 09:17:14 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:25:02

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Hal kayıt sistemi için geri sayım başladı. Komisyoncular 1 Ocak 2020 itibarıyla e-belge uygulamalarına dahil olacak. Fiyatlar anlık izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'sebze ve meyve fiyatlarında manipülasyonların anlık izlenebileceğini' vurguladığı e-belge uygulaması için geri sayım başladı. Yeni sistem doğrudan 15 bin komisyoncu tüccarı ilgilendiriyor.
 
1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılıkla mücadele amacıyla hal kayıt sisteminin etkinliğinin artırıldığını belirterek, bu yıl bildirim sayısının yaklaşık 120 milyona ulaştığını söyledi.
 
Bakan Pekcan, "Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-fatura, e-sevk irsaliyesi ve e-müstahsil makbuzu sistemleri 1 Ocak itibarıyla kullanmaları zorunlu hale geldi" dedi.
 
MOBİL DÖNEM

Gelecek yıldan itibaren marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak yeni uygulamalar da devreye giriyor. Bu kapsamda fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bilgi işlem altyapısı kurulacak. Sabah'ın haberine göre, oluşturulacak mobil uygulama sayesinde vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Böylece, yerel marketlerdeki fiyatlar vatandaşın bilgisine sunulacak. Ayrıca gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla üreticilere bankalar aracılığıyla finansman da sağlanacak.

(Sabah)

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