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27 Kasım 2019 Çarşamba 15:17:07 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 15:18:02

Geopolitical Futures Kurucu Başkanı Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

Geopolitical Futures Kurucu Başkanı Friedman, "10 yıl sonra bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi devam ediyor

Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman, zirve kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 10 yıl içinde büyük aşama, 10 yıl önce çıkardığı bir kitapta Türkiye'nin büyük bir güç olarak ortaya çıkacağını iddia ettiğini söyledi.

Özellikle Türkler başta olmak üzere pek çok kişinin bunun imkansız olduğunu söylediğini ancak şu anda bu iddiasının gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Friedman, Türkiye'nin 10 yıl içerisindeki değişimine işaret etti.

Friedman, "Bundan 10 yıl önce 'Türkiye, ABD ve Rusya ile aynı masada oturacak ve eşit söz hakkına sahip olacak' denilse buna katılmazdık. Türkiye o zamanlar önemli bir güce sahip değildi. 10 yıl sonra bugün farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor. Türkiye, 10 yıl önce kendine güveni olmayan bir ülkeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendine olan öz güvenini inşa etmeyi çalışıyor." şeklinde konuştu. 

"Türkiye ile ABD arasında uzun vadede pek çok alanda ortak iş birliği yapılabilir"

George Friedman, Türkiye ile ABD ilişkilerinin farklı bir ivme kazandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Suriye sınırından çekil" dediğini, bunun ardından ABD'nin sınırı terk ettiğini söyledi.

Bu durumun, Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Friedman, ABD'nin artık Orta Doğu'da bulunmak istemediğini bildirdi.

Friedman, ABD'nin dünyanın en büyük askeri gücü olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, Güney Amerika'ya gelemez ancak Amerika dünyanın her yerine askerini gönderebilir. Ama bu gücünüze rağmen her yere gitmemeli, gideceğiniz yeri doğru seçmelisiniz. Bugün en büyük sorun Amerika'nın sürekli savaş halinde olamayacağı gerçeğidir. 18 yıldır Afganistan ve Irak'ta sürekli savaşıyor. Amerika artık bölgede yer almak istemiyor. Bizim beklentimiz, Türkiye gibi ülkelerin bölgede sorumluluğu almasıdır. Aksi takdirde bölge kaos halinde kalacak. Bu o ülkelerin tercihidir. F-35 ve S-400 gibi geçici sorunları bir kenara bırakırsak Türkiye ile ABD arasında uzun vadede pek çok alanda ortak iş birliği yapılabilir." 

"Problemler Türkiye'yi güçlendirir"

Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci Friedman, Türkiye'nin şu anda farklı problemlerle mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduğu problemler bir zamanlar Amerika'nın yaşadığı problemin aynısı." dedi.

Friedman, bugün kullanılan birçok teknolojinin ilk olarak askeri ihtiyaçlardan doğduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye dijital bir güç olmak istiyorsa aynı zamanda politik ve askeri bir güç olmak zorunda. Bunlar olmadan güven ve emniyet olamaz. Birçok teknoloji, savunma teknolojilerinden doğdu. Kameralar uydular için geliştirildi. GPS özelliği Amerikan hava kuvvetleri tarafından yollarını bulmak için geliştirildi. Teknolojik gelişmeler askeri sistemlerden ilham alınarak yapılıyor."

(AA)

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