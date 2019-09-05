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05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 00:32:47

Genç yeteneklere Turkcell’den iş fırsatı! Başvuru yağdı

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, telekomünikasyon ve teknoloji dünyasına kazandırdığı yeniliklerle birlikte ülke ekonomisine ve insanlara da değer katmaya devam ediyor.

Turkcell, GNÇYTNK programıyla gençleri iş sahibi yapıyor. GNÇYTNK programına bu yıl da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden mezun 28 bin 500 genç başvurdu. Başvuran adaylardan 1061’i insan kaynakları departmanıyla mülakatlara alındı.

EĞİTİM KAPMI YAPILDI

Mülakatları başarıyla tamamlayan 554 aday finans, data, siber güvenlik ve altyapı alt birimlerine ayrılan kamplarda yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bu kampların sonucunda 152 kişi, gençler tarafından her yıl en gözde şirketler arasında gösterilen Turkcell ailesine dahil oldu.

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