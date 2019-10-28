Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7335
  • Euro
    6,3653
  • Altın
    277,2950
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı?
Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:45:56 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:47:56

Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek

Nordex Enerji AŞ Eğitim Koordinatörü Oya Torum, "Genç kadınlar rüzgar enerjisi sektörüne çok ilgililer ve bu alanda çalışmak istiyorlar." dedi.

Nordex Enerji AŞ tarafından Yenilenebilir ve Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Grubu (TWRE) üyesi kadınlara, Nordex Teknik Eğitim Merkezi'nde rüzgar enerjisi eğitimi verildi. Üç gün süren eğitime, yenilenebilir enerji sektöründe çalışanlarla enerji sistemleri, fizik, endüstri, makine ve mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan ve yeni mezun gençler katıldı.

Nordex Enerji AŞ Eğitim Koordinatörü Oya Torum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime genç kadınların yoğun ilgi gösterdiğini, bu kapsamda bir eğitim programının Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini ifade etti.

Nordex Teknik Eğitim Merkezi olarak ileri düzeyde teknik birikim ve uygulama becerisine sahip olduklarına işaret eden Torum, şöyle konuştu:

"Bu birikimi yeni mezun olan ve enerji sektöründe hangi alanda çalışacağını henüz netleştiremeyen kişilerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle rüzgar enerjisi sektöründeki kalifiye çalışan sayısını artırmak için eğitimler vermeyi planlıyoruz. Genç kadınlar rüzgar sektörüne çok ilgililer ve bu alanda çalışmak istiyorlar. Sektörün gerekliliği doğrultusunda, genç kadınların rüzgar enerjisi sektöründe kendilerini geliştirmelerini ve kalifiye çalışanlar olarak sektöre ve Türkiye'ye hizmet etmelerini umuyoruz."

"Rüzgar sektöründe kalifiye çalışanlara ihtiyaç var"

Torum, rüzgar enerjisi sektörünün ağır ve tehlikeli işler grubunda olduğuna dikkati çekerek, mavi yaka kadın çalışan sayısının sektörde çok düşük olduğunu söyledi.

Bu kapsamda istihdamın artırılması gerektiğini dile getiren Torum, "İskandinav ülkelerinde bu işleri kadınlar da yapıyor. Neden Türkiye'de de olmasın? Şirketimizde mavi yaka çalışanlar arasında hiç kadın bulunmuyor. Bu çerçevede çalışan profilimiz ağırlıklı olarak meslek lisesi ve meslek yüksek okulu elektrik bölümü mezunlarından oluşuyor. Başvurularda, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek liselerinden mezun kadın adaylar göremiyoruz." diye konuştu.

Torum, şirketlerinin proje sahalarında çalışmak isteyen, yeterli teknik birikime sahip kadın çalışan adayların başvurularını değerlendirmekten memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beyaz yaka olarak nitelendirdiğimiz grupta kadın istihdamı yüzde 26 seviyesinde. Son zamanlarda kadın çalışan alımlarında bir farkındalık oluştu ve yöneticilerimiz kadın istihdamının artırılmasına önem veriyor. Rüzgar enerjisi sektörü Türkiye'de çok yeni ve bu alanda kalifiye çalışanlara ihtiyaç var. Teorik bilginin pratikle pekişmesi için üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin bu alandaki kadın istihdamının artırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ