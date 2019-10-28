Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek

Nordex Enerji AŞ tarafından Yenilenebilir ve Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Grubu (TWRE) üyesi kadınlara, Nordex Teknik Eğitim Merkezi'nde rüzgar enerjisi eğitimi verildi. Üç gün süren eğitime, yenilenebilir enerji sektöründe çalışanlarla enerji sistemleri, fizik, endüstri, makine ve mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan ve yeni mezun gençler katıldı.

Nordex Enerji AŞ Eğitim Koordinatörü Oya Torum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime genç kadınların yoğun ilgi gösterdiğini, bu kapsamda bir eğitim programının Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini ifade etti.

Nordex Teknik Eğitim Merkezi olarak ileri düzeyde teknik birikim ve uygulama becerisine sahip olduklarına işaret eden Torum, şöyle konuştu:

"Bu birikimi yeni mezun olan ve enerji sektöründe hangi alanda çalışacağını henüz netleştiremeyen kişilerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle rüzgar enerjisi sektöründeki kalifiye çalışan sayısını artırmak için eğitimler vermeyi planlıyoruz. Genç kadınlar rüzgar sektörüne çok ilgililer ve bu alanda çalışmak istiyorlar. Sektörün gerekliliği doğrultusunda, genç kadınların rüzgar enerjisi sektöründe kendilerini geliştirmelerini ve kalifiye çalışanlar olarak sektöre ve Türkiye'ye hizmet etmelerini umuyoruz."

"Rüzgar sektöründe kalifiye çalışanlara ihtiyaç var"



Torum, rüzgar enerjisi sektörünün ağır ve tehlikeli işler grubunda olduğuna dikkati çekerek, mavi yaka kadın çalışan sayısının sektörde çok düşük olduğunu söyledi.

Bu kapsamda istihdamın artırılması gerektiğini dile getiren Torum, "İskandinav ülkelerinde bu işleri kadınlar da yapıyor. Neden Türkiye'de de olmasın? Şirketimizde mavi yaka çalışanlar arasında hiç kadın bulunmuyor. Bu çerçevede çalışan profilimiz ağırlıklı olarak meslek lisesi ve meslek yüksek okulu elektrik bölümü mezunlarından oluşuyor. Başvurularda, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek liselerinden mezun kadın adaylar göremiyoruz." diye konuştu.

Torum, şirketlerinin proje sahalarında çalışmak isteyen, yeterli teknik birikime sahip kadın çalışan adayların başvurularını değerlendirmekten memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beyaz yaka olarak nitelendirdiğimiz grupta kadın istihdamı yüzde 26 seviyesinde. Son zamanlarda kadın çalışan alımlarında bir farkındalık oluştu ve yöneticilerimiz kadın istihdamının artırılmasına önem veriyor. Rüzgar enerjisi sektörü Türkiye'de çok yeni ve bu alanda kalifiye çalışanlara ihtiyaç var. Teorik bilginin pratikle pekişmesi için üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin bu alandaki kadın istihdamının artırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

(AA)