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27 Aralık 2019 Cuma 19:17:01 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 19:35:52

Gemlik'te yerli otomobil sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıklaması memnuniyetle karşılandı. Gemlik Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yaptığı açıklamada, yerli otomobil için Gemlik'in seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Yatırımın çok önemli olduğuna değinen Işık, "Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nin 1 milyon metrekarelik bölümünde kurulacak fabrika, hem istihdama katkı sağlayacak hem de limanlar ve lojistik anlamında merkez haline gelen Gemlik'in değerine değer katacak. Bizlerden bölge ile alakalı istenilen bilgileri Bakanlığımıza ilettik, onlar da incelemeleri sonrasında Gemlik'te karar kıldı. Tanıtımında da gördüğümüz gibi, ülkemizin vizyonu haline gelecek ülkemize özgü otomobil, küresel pazarda da bizleri şanslı hale getirecektir. Gemlik, ek sektörlerin ve yan sanayi ürünlerinin kolay ulaşabilecek bölgede olması, limanları ve ulaşımı düşünüldüğünde lojistik katkı anlamında en uygun noktaydı.'' değerlendirmesinde bulundu.

"GEMLİK STRATEJİK BİR İLÇEDİR"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Türkiye'nin otomobilinin üretimine ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını aktararak, "Odalardan bu konuda görüşler aldık, İl Koordinasyon Kurulundan desteklerini istedik. Önümüzdeki süreçte istişareler yapacak ve Türkiye'nin hedefleri adına ilçemizi hazırlayacağız, en az 100 bin nüfusa hazır hale getirmek için çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

4 BİN 323 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLLMESİ BEKLENİYOR

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir de yerli otomobilin, ilçelerinde yapılacak olmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu vurgulayarak, üretimin ticaret adına da çok önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Ağdemir, ilçe sanayisi için önemli bir kazanç elde edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gemlik stratejik bir ilçedir. Limanları, otobanı, kadrolarıyla 2 bin 200 yan sanayi kuruluşuna çok yakın bir ilçedir. Bizler de ticaret odası olarak, devletimizin ve girişimcilerin yanında olacağız, yerli otomobilimize de gözümüz gibi sahip çıkacağız."

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

AA

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