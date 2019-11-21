Geceye Türkiye'nin ekonomik performansı damga vurdu: Büyük bir iş başardılar

  • Bist 100
    107062
  • Dolar
    5,7065
  • Euro
    6,3237
  • Altın
    270,2920
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti
Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı
Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor
Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı Tüketici güven endeksi verileri açıklandı
DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası.. DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası..
İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm! İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm!
Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış
Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı! Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı!
21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri 21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri
Asgari ücrete enflasyon ayarı Asgari ücrete enflasyon ayarı
Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu
Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı! Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı!
Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum
ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı
Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum
'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı 'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı
Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git! Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git!
Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 09:13:48 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:15:34

Geceye Türkiye'nin ekonomik performansı damga vurdu: Büyük bir iş başardılar

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği 4'üncü Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ikinci gününe Türkiye'nin ekonomik performansı damga vurdu. Goldman Sachs, Fitch, Citi ve IIF yaz aylarından bu yana gösterilen performans için Türkiye inanılmaz bir iş başardı’ yorumunu yaptı

Katılımcılar Türkiye ekonomisinin kur ataklarından bu yana 'olağanüstü bir performans' sergilediğini belirtirken para politikasının bu şekilde devam etmesi ve piyasa ile iyi bir iletişimle hem kur hem de enflasyon üzerindeki baskının azalacağını vurguladı.Goldman Sachs Yönetim Direktörü Zeynep Yenel, Türkiye'nin son iki yıldır siyasi nedenlerle kötü PR yapıldığını ve makro ekonomideki sorunların büyütüldüğünü belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Yenel, "Türkiye hakkında iki yıldır kötü PR yapılıyor. 2000'lerin ortasında ise iyi PR yapılıyordu. Benim tüm karar alıcılara önerim biraz geri çekilip daha uzaktan bakmalar Türkiye'ye. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok daha farklı bir yerde. Avrupa'nın dokuzuncu büyük ekonomisi ve bir G20 ülkesi. Sermayeye herhangi bir kısıtlama yok. Tek sorun istikrarsız kur. Onda da para politikaları ile bir denge sağlandı" dedi. Türkiye'de piyasaların bu yıl daha istikrarlı bir hale geldiğini belirten Yenel, hisse ve sermaye piyasalarına para akışı için bu istikrarın önemli olduğunu dile getirdi.

SABIRLI OLMAK LAZIM

Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdür ve Baş Ekonomist'i Robin Brooks ise, "Türkiye yaz aylarından bu yana inanılmaz bir iş yaptı" dedi. Brooks, "Herşey tam tersine döndü. Türkiye'dekilerin ve yurtdışındakilerin biraz sabırlı olması lazım. Türkiye'nin her yıl 1 milyon istihdam için yüzde 5 büyümesi gerektiği yönünde bir istatistik var. 2020'de yüzde 4'lük büyüme olursa dünyanın sonu değil. Bizim burada finansal kurumlar olarak Türkiye'deki tüketime dayalı ekonomiden nasıl dönüşeceğine dair finansmanı konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.
Euro Bölgesi veya ABD'li bir yatırımcı için şu anda Türkiye'deki tek çekincenin döviz kurundaki risk olduğunu da dile getiren Brooks, hedge etme maliyetinin düşük olması gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK BİR İYİLEŞME OLDU

Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin piyasalara sermaye akışının zayıf olduğunu dile getiren Fitch Ratings EMEA Ülkeleri Direktörü Ed Parker ise, "2020'de Türkiye'de yüzde 3 civarında büyüme bekliyoruz" dedi. Parker, Türkiye ekonomisinde son 18 ayda büyük bir iyileşme olduğunu, ekonominin yeniden dengelendiğini, enflasyonun tek haneye indiğini, cari dengenin fazla verdiğini, ekonominin tekrar büyümeye geçtiğini söyledi.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ