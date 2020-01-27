Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu

  • Bist 100
    120991
  • Dolar
    5,9497
  • Euro
    6,5590
  • Altın
    302,1070
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti
Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü
TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi
İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı
Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden
İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı
LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında
Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı
Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı
Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı
Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi
Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci
Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi
Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu
Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde
Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu
Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i
İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak
Tekirdağ Müzesindeki eserler Trak medeniyetine ışık tutuyor Tekirdağ Müzesindeki eserler Trak medeniyetine ışık tutuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:20:54 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:23:19

Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu

Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, 2019 yılında süt üretim miktarı bakımından Konya'nın 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci olduğunu söyledi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya'nın 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir'in 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir'in 792 bin 883 tonla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl süt üretiminde 2018'e göre düşüş yaşandığını anlatan Keskin, ancak bu yıl üretimin iyi olduğunu ve 2020 yılının verimli geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Yem fiyatları ile süt üretimi arasında bağlantı olduğunu belirten Keskin, "Süt üretimi bir önceki yıla göre düştü. Bunun sebeplerinden biri de yem fiyatlarının artması. Ancak son zamanlarda süte gelen zam ve yem fiyatlarının düşmesi ile üretim istikrarlı hale gelmiştir. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yem fiyatları frenlenmiştir. Bu şekilde devam ettiği sürece süt üretimi ve hayvancılık istikrarlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Keskin, yem fiyatlarının, girdilerin yüzde 70'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "Yem fiyatları artınca üretici mağdur oluyor ve üretimden çıkıyor. Bununla ilgili sürekli Bakanlığımızla görüşüyoruz. Sağ olsun bakanımız yakından ilgileniyor bizimle." diye konuştu.

"Türkiye'nin sütü kendisine yeter"

Keskin, Bakanlığın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı dengeleme ve frenleme çalışmalarının sonuç verdiğini, bu sayede üreticinin yüzünün bir nebze de olsa güldüğünü anlattı.

TMO'nun üretici ve yem sanayicisi arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Keskin, "TMO ucuz yemlik buğday ve arpa vererek bu sıkıntıyı frenliyor. Fiyatları belli bir seviyede tutuyorlar. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. TMO hem üreticiyi hem de yem sanayicilerini koruyor." ifadesini kullandı.

Keskin, tarım ve hayvancılıktaki artışın, üretici örgütlerinden geçtiğini söyledi.

Küçük aile işletmelerine verilecek desteğin sektörü olumlu etkileyeceğine işaret eden Keskin, "Ufak aile işletmelerinin kurtuluşu, üretici birliklerinden geçer. Kanunumuz gereği üreticiler bize bireysel olarak başvurabiliyorlar. Sorumlu, yönetim kurulu oluyor. Bakanlığımızdan üretici birliklerinin daha fazla desteklenmesini ve örgütlenmeye teşvik edilmesini talep ediyoruz. Bu, ülkemiz açısından da tarım ve hayvancılık açısından da çok önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve sürekli geliştiğini vurgulayan Keskin şunları kaydetti:

"En fazla sütün üretildiği iller Konya, İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Burdur. İç Anadolu Bölgesi ön plana çıkıyor. Küçük aile işletmeleri ciddi şekilde üretim yapıyorlar. Süt üretimi artmaya başladı. Türkiye'nin sütü kendisine yeter. Bu sektöre biraz daha önem verdiğimiz sürece süt ihracatı, hayvan ihracatı yaparız. Ama yeter ki köydeki işletmeler iyi örgütlenip iyi desteklensin." 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ