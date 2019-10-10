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10 Ekim 2019 Perşembe 15:00:20 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:01:38

Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına cami halısı ihracatı

Gaziantep'te 3 kuşaktır halı sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen cami halıları, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ibadethaneleri süslüyor.

Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 67,8'ini yüklenen Gaziantep'ten ocak-eylül döneminde 1 milyar 222 milyon 215 bin dolarlık halı ihraç edildi. 

Gaziantep'ten ihraç edilen halılar arasında cami halıları da yer alıyor.

"Halıcılığın başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'te 1970'lerde kilim üretimine başlayan ve gelişen teknolojiyle makine halılarına yönelen bir firma tarafından proje bazlı üretilen cami halıları, yaklaşık 20 ülkede camileri kaplıyor.

"Maldivler, Filipinler, Japonya'ya cami halısı gönderiyoruz"
Firmanın yönetim kurulu üyesi Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, dedelerinin 1970'li yıllarda kilim üreticiliğiyle başladığı sektörde işi daha sonra babalarının devraldığını, 2013 yılından itibaren de kardeşiyle birlikte üretim sürecinin içinde yer aldıklarını söyledi.

Makine halısı üretiminde farklılaşmak için cami halısı üretimine yoğunlaştıklarını ve özellikle 10 yıldır bu alanda çalıştıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yurt içi satışlarımızın yanı sıra yurt dışına da ihracatlarımız oluyor. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30'unu ihracata gönderiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, ABD, Nijerya gibi yaklaşık 20 ülkeye cami halıları satıyoruz. Köy camilerinden tutun büyük metrekareli camilere kadar özel üretimler yapıyoruz. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şeyh tarafından yaptırılan 3 bin metrekarelik caminin halılarını yapıp gönderdik. Bizim için caminin büyüklüğü önemli değil, tüm camilere üretim yapıyoruz. Akla gelmeyen, bize uzak olan, Müslüman yoğunluğunun az olduğu Maldivler, Filipinler, Japonya gibi farklı ülkelere de cami halısı gönderiyoruz."

Üretimlerinin yüzde 35'i ihracata


Çalışkan, tek makineleriyle günlük 3-4 caminin halısını üretebildiklerini dile getirerek, üretimlerinin yüzde 35'inin ihracata gönderildiğini ifade etti.

Geçen yıl yurt dışındaki camilere 150 bin metrekare civarında halı gönderdiklerini aktaran Çalışkan, bu yıl da 9 ayda yaklaşık 100 bin metrekareye ulaştıklarını bildirdi.

Çalışkan, ürettikleri temizlenmesi kolay, bakteri barındırmayan, yumuşak dokusu dolayısıyla da ibadet kolaylığı sağlayan, statik elektriklenme yapmayan halılar sayesinde pazar paylarını giderek artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Abdullah Çalışkan, cami halılarının yanı sıra duvardan duvara halılar da ürettiklerini, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını sözlerine ekledi. 

(AA)

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