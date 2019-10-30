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30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 02:33:32

Gaz hesaplı gelecek

Türkiye’nin doğalgaz alım maliyetleri düşecek. Ocak-eylülde 1000 metreküp gaz ortalama 300 dolara ithal edilirken, bu rakam 2020'de 203 dolara kadar inecek. 

Türkiye’de yılda ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Doğalgazın hemen hemen tamamı, yurtdışından ithal ediliyor. Türkiye Rusya, İran ve Azerbaycan’dan uzun dönemli sözleşmelerle boru hattı yoluyla doğalgaz; ABD, Cezayir ve Katar’dan da LNG satın alıyor. Doğalgaz alım-satım sözleşmelerinde, petroldeki geçmiş 6-9 aylık fiyat hareketleri dikkate alınıyor ve güncel doğalgaz fiyatları hesaplanıyor.

KIŞIN FİYAT ARTMAYACAK  

Bu çerçevede, 2019 yılı içinde doğalgaz ortalama alım maliyeti (her 1000 metreküp için) 300 doların üzerinde seyrediyordu. Yılın son çeyreğinde, 1 Ekim’de bu tutar, 272 dolara kadar geriledi. Doğalgaz fiyatlarında daha önemli bir gelişme, 2020 yılında yaşanacak. Türkiye’nin doğalgaz alım maliyetleri 200 dolar düzeyine kadar düşecek. Halen, (her 1000 metreküpü) 272 dolar olan gazın fiyatı, 1 Ocak’ta 247 dolara, 1 Nisan’da 219 dolara, 1 Temmuz’da da 203 dolara kadar inecek. 1 Ekim’de, küçük bir kıpırdanmayla 205 dolara çıkacak. Hesaplamalar ve öngörüler, bu yönde bir fiyat ve maliyet yelpazesine işaret ediyor. 

ZAMSIZ DÖNEM  

Sektör uzmanları bu gelişmeyi, 2020 yılı için doğalgazda zamsız bir dönemin işareti olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, “BOTAŞ, gerek konutlarda gerekse de diğer alanlarda sübvansiyonlar nedeniyle son birkaç yıldır ciddi biçimde zarar yazdı. 2020 yılında alım fiyatlarının gerilemesinin yardımıyla bu zararlarını telafi edebilir” dedi.

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