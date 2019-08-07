Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor

  • Bist 100
    99781.1
  • Dolar
    5,5028
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü
Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı
Otel odasında ölü bulundu Otel odasında ölü bulundu
Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı
''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu ''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019
BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı
Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak? Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?
2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? 2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?
Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:22:31 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31:03

Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor

Kamu bankalarının konut faizlerini yüzde 0.99’a düşürmesi, gayrimenkul sektöründe hareketlenmeye neden oldu. Sektör temsilcileri telefon trafiğinin arttığını belirtirken, Hazine Bakanı Berat Albayrak ise “İnşaat sektörünün beklediği hareketlenme başladı” dedi.

Kamu bankalarının geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

Son yıllarda eski havasını bulamayan gayrimenkul sektörü de yaşanan gelişmelerin etkisiyle hareketlenmeler başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekmelerinin ardından müşterilerden gelen talebe ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir” denildi. Kamu bankaları geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0,99’dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile tüm vatandaşlara kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti. 

SEKTÖR HAREKETLENECEK 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin vatandaşların teveccühünü kazandığını ve düşük faizli kredilere rekor seviyede talep gediğini açıkladı. Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 

1 YIL SONRA  BU FiYATLARA  EV BULUNMAZ

GAYRİMENKUL sektöründe alım zamanı olduğunu ifade eden Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber “Gayrimenkulde tam alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat oluşturur. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var, evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli” açıklamasında bulundu. 

TELEFON TRAFİĞİ ARTTI 

Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, Merkez’in faizleri düşürmesi ve bunun bankaların kullandırdığı konut kredilerine yansıması sonrası ciddi anlamda telefon trafiği yaşadıklarını belirtti.  Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıdığını belirten Dilber, “Yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da etkisi oluyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez’in 450 baz puanlık indirim yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Bankada duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor." dedi.

(Star Gazetesi)

'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
Daire fiyatına konser
Buldukları çözüme bak!
Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ