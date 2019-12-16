Garanti BBVA'dan, enerji sektörüne 500 milyon dolarlık destek

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, enerji sektörünün 2020 itibarıyla finansman yapılandırma sorununu geride bırakacağını belirterek, "Biz de 2020 için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji projelerine 500 milyon dolar finansman ayırıyoruz." dedi.

Edin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl enerji sektörünün gündemini ağırlıklı olarak yeniden yapılandırmaların oluşturduğunu söyledi.

Sektörde yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredinin 10 milyar dolarının bu yıl içinde yeniden yapılandırılmış olacağını ifade eden Edin, "Geriye yapılandırması zor olan birkaç gaz santralinin finansmanı kalıyor. Bunlar bankalar tarafından takipteki kredilere atılıyor. Bu kredilerde 4-5 banka bir aradayız ve çözümü kendi içimizde bulacağız. Bu varlıkların satışını içerecek çeşitli alternatifler görüşülebilir. Enerji sektörünün gelecekteki koşulları bizim bu konudaki hareket kabiliyetimizi belirleyecek ama bilançolarımızda bunlara karşılık ayırdık ve yatırımcılarımıza bu kredilerin ilerleyen dönemde bizim için bir potansiyel gelir olabileceğini söyledik." diye konuştu.

Edin, yeniden yapılandırmaların elektrik fiyatlarının kilovatsaat başına ortalama 5-5,5 dolar-cent olacağını varsayılarak yapıldığını dile getirdi.

Bu varsayımlar ışığında gelecek dönemde sektörün riskinin oldukça düşük olacağına işaret eden Edin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji yatırımlarını ayrı ayrı inceledik ve bir daha yeniden yapılandırma riski olup olmayacağını değerlendirdik. Bahsettiğimiz birkaç doğal gaz santrali hariç diğer yatırımlarda, petrol ve dolayısıyla gaz fiyatlarında ciddi bir düşüş olmadığı takdirde, sorun yaşanacağını öngörmüyoruz. Bu yüzden, enerji sektörünün 2020 itibarıyla finansman yapılandırma sorununu geride bırakmış olacağını söyleyebiliriz. Biz de 2020 için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji projelerine 500 milyon dolar finansman ayırıyoruz."

"YEKA'ya finansman sağlayacağız"

Edin, şu anda elektrik sektörüne çok fazla yatırım yapılmadığını ancak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) bir yıl uzatılmasının yatırımları hareketlendireceğini söyledi.

Şu anda bekleyen bir proje stoku olduğunu dile getiren Edin, şöyle konuştu:

"Bunlar çok rahat finanse edilebilecek projeler ama mekanizma netleşmediği için hem yatırımcılar hem de bankalar açısından bir belirsizlik söz konusu. Bizim bir önerimiz de YEKDEM fiyatının avroya dönmesi. Çünkü Avrupa'da faizler çok düşük ve ekipmanların çoğu Avrupa'dan ithal ediliyor. YEKDEM mekanizmasını Avrupa'daki düşük faiz ortamından fayda sağlayabileceğimiz bir şekilde konumlandırabiliriz. Ayrıca, YEKDEM'den yararlanma süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarılırsa YEKDEM fiyatı daha uygun seviyelere çekilebilir."

Edin, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine de ihalelerdeki fiyatlar makul olduğu sürece finansman sağlayacaklarını belirterek, mini YEKA ihalelerinde şartların çok iyi belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmek için fırsat kolluyor"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Edin, şu anda göstergelerin çok iyi olduğunu ve bankacılık sektörünün hiçbir kaynak sorunu yaşamadığını ifade etti.

Ebru Dildar Edin, yabancıların Türkiye'ye yatırımlarının geçmişteki seviyelerin çok altında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmek için fırsat kolluyor. Yabancılar kamu ve bankaların çıkardığı eurobond ve hisse senetleri açısından, Türkiye'nin rakip ülkelere göre ucuz kaldığını düşünüyorlar. Bu yüzden, yeni yatırımlara girme konusunda iştahları var. Bölge jeopolitiğinden kaynaklanan bazı belirsizlikler onların girmesine engel oluyor olabilir. Bu belirsizlikler de çözüldükten sonra, birçok sektörde çok ciddi bir hareketlilik göreceğimizi düşünüyorum. Bunları dikkate aldığımızda, 2020 için oldukça olumluyuz."

(AA)