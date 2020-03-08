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08 Mart 2020 Pazar 14:54:25 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 15:25:18

Galataport'a ilk gemi nisanda yanaşacak

Çalışmalarına 2016 sonunda başlanan Galataport'a ilk kruvaziyer geminin nisanda yanaşması hedefleniyor. İstanbul'a ilave 1.5 milyon turist kazandırması beklenen Galataport'a yanaşmak için bu yıl için 61 geminin rezervasyon yaptırdığı, birçok kruvaziyer şirketinin İstanbul'u ana liman olarak kullanmayı planladığı öğrenildi

Galataport Kruvaziyer Liman Projesi'nde sona yaklaşıldı. Nisan ayı içinde ilk kruvaziyer geminin yanaşması planlanan projede birçok bina tamamlandı. Karaköy'den Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda süren dev projede çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Projeyle  yılda 1.5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

2016 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı´ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü´ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş,  geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

2 BİNDEN FAZLA İŞÇİ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR

İlk geminin Nisan 2020'de yanaşacağı açıklanan Galataport projesi kapsamında birçok binanın yapımı tamamlandı. Tamamlanan binaların camlarının takıldığı görülürken bu binaların iç dizaynlarının yapıldığı belirtildi. Galataport projesi kapsamındaki bazı binaların inşaatı ise halen devam ediyor. İstanbul Modern müzesi için yeniden yapılan bina ile Karaköy'de bulunan tarihi yolcu salonu ile paket postanesi de bu binaların arasında. 2 binin üzerinde işçinin aynı anda çalıştığı projede dev gemilerin yanaşacağı iskele ise ortaya çıktı. Projede Fındıklı tarafından bulunan son kısmında çalışmalar hızla sürüyor.

YILDA 1.5 MİLYON KRUVAZİYER GEMİ YOLCUSU AĞIRLAYACAK

Galataport projesinin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul'a ilave 1.5 milyon turist kazandırması planlanıyor. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin m2´. Toplam 43 bin m2´lik ofis kiralanma alanı bulunuyor. Proje kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. 400 bin metre kareye yayılan Galataport İstanbul'un müzeleri ve meydanları ile yılda 1 milyar dolarlık ekonomi yaratması planlanıyor. Proje kapsamında 2 bin 300 kapasiteli bir otopar da var.

TERMİNAL BİNASI SU SEVİYESİNİN ALTINA İNŞAA EDİLDİ

Galataport liman projesi tamamlandığında terminal binası eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak. Terminal binası dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile yeraltında 29 bin metrekarede kurgulandı. Su seviyesinin 16 metre altına kadar uzanan yeni terminal binasında yolcular gemiden indikten sonra pasaport kontrolünden geçecek .Buradan kontroller tamamlandıktan şehri dolaşmaya çıkabilecekler. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul´un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.

SAHİL HALKA AÇILACAK 

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

YOĞUN REZARVASYON VAR

Galataport İstanbul'a yanaşmak için bu yıl  için 61 geminin rezervasyon yaptırdığı, birçok kruvaziyer şirketinin İstanbul'u ana liman olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. 2021 yılı için ise gelen gemi sayısının 180'ni geçmesi bekleniyor.

(DHA)

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