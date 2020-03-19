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19 Mart 2020 Perşembe 12:13:14 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:18:17

Flaş koronavirüs hamlesi! Bankalar tüm ücretleri kaldırdı

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların evlerden mecbur olmadıkça çıkmamaları yönünde çağrılar gelirken bankalar da müşterileri için harekete geçti. Tüm şubelerde çalışanları için maske ve eldiven zorunluluğu getirerek işlem için şubelere kademeli alım yapmaya başlayan bankalar ATM'lerden alınan EFT ve havale gibi tüm işlem ücretlerini belli bir süreye kadar kaldırdığını açıkladı.

Koronavirüs salgını yüzünden binlerce işletme geçici olarak kepenk indirirken ilgi alanlarından ötürü faaliyetlerine devam etmek zorunda olan çok sayıda işletme ise kendi çapında hem müşterilerini hem de çalışanlarını korumak için bir dizi önlemler alıyor.

Söz konusu işletmelerden biri de bankalar... Ekonomik döngünün devamı ve para alışverişinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet veren çoğu banka yüz yüze temas olmasından kaynaklı çalışanlarına maske ve eldiven takma zorunluluğu getirmiş durumda.

Tabi bankaların aldığı önlemler sadece maske ve eldivenle de sınırlı değil.

ŞUBELERE KADEMLİ ALIM

Kimi bankalar riskli görülen noktalardaki şubelerini de geçici olarak kapatma kararı alırken açık tutulan şubelerde ise olası yoğunluğun önüne geçmek için müşterilerini kademeli olarak içeriye alarak işlemlerini gerçekleştiriyor.

EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ KALDIRILDI

Öte yandan müşterilerinin banka şubelerine olan gereksinimlerini azaltmak için de bir dizi kolaylığı ve avantajı devreye alan bankalar bir bir ATM ve mobil kanallar üzerinden yapılan işlemlerde ücret alınmayacağını açıklamaya başladı.

GÜNLÜK LİMİT 5 BİN TL'YE ÇIKARILDI

ATM’ler üzerinden günlük para çekme limitlerini de 5 bin TL’ye kadar çıkaran finans kuruluşları ortak ATM’lerden para çekme ücreti alınmayacağını da belirtiyor.

İşte banka banka koronavirüs sonrası alınan kararlar;

Vakıfbank: Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek ve bankacılık işlemlerinin aksamaması için ATM’lerden günlük ücretsiz para çekme limiti 5 bin TL’ye çıkarıldı. Öte yandan ATM’ler üzerinden kartsız para ödemede de sınır ve tutarı kaldırarak ücretsiz hale getiren banka bankomat ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL’ye yükseltti.

Halkbank: Bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeden kolayca halledilmesi için banka içinde bulunulan döneme özel, Bank24’lerden günlük para çekme limitini 5.000 TL’ye yükseltti.

Alternatif Bank: Bir ay süreyle internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıklayan banka, ATM günlük para çekme limitini ise 3.000 TL’ye çıkarmış durumda.

Garanti Bankası: Para çekme limitini 5000 TL’ye çıkaran banka, ortak ATM’ler üzerinden yapılacak para çekme işlemlerinden de ücret almayacak.

Ziraat Bankası: Koronavirüs salgının etkilerini en aza indirmek için Müşterilerinden mobil kanalları ve ATM’leri kullanmaları yönünde çağrıda bulunan banka günlük ücretsiz para çekme limitini ise 5 bin TL’ye yükseltti.

Denizbank: Banka Koronavirüsü tehlikesine karşı kalabalık ortamlarda bulunulmaması adına tüm EFT ve havale işlemlerinin bir ay süreyle, herhangi bir ücret ödemeden DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz ve fastPay’den gerçekleştirebileceğini duyurdu.

İşbankası: Şube dışı kanalların kullanılması yönünde müşterilerine çağrıda bulunan banka kredi kartı ile 2 bin, İşcep Karekod ile de 3 bin TL olmak üzere günlük 5 bin TL’ye kadar ücretsiz nakit çekim imkanı getirdi.

ING Bank: İçerisinde bulunulan durum nedeniyle adım atan banka 31 Mart’ta kadar tüm ATM’lerden ücretsiz nakit çekim fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank: ATM’lerden kart ve karekod ile günlük para çekme limitlerini geçici olarak 5.000 TL’ye yükseltti.

Yapı Kredi: ATM’lerden yapılacak EFT, havale ve kartsız işlemlerden 1 ay ücret alınmayacağını açıklayan banka günlük çekim ile temassız ödeme limitlerini de arttırdığını açıkladı.

Kuveyt Türk: ATM’lerdeki günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükselten banka, PTT ve diğer tüm ATM’lerden de ücretsiz para çekme imkanı sunuyor.

Türkiye Ekonomi Bankası: ATM’lerini düzenli olarak dezenfekte ettiğini belirten banka geçici süreliğine günlük para çekme limitini de 3 bin TL’ye çıkardı.

Albaraka Türk: Mobil ve internet şubelerindeki para transferlerinden ücret alınmayacağını açıklayan banka, ATM’lerdeki günlük limiti 5 bin TL’ye çıkarıp işlem ücreti alınmayacağını duyurdu.

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