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06 Ekim 2019 Pazar 08:58:53 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 09:00:40

Deprem fiyatları da salladı! İlanlar değişti, sıfırlar arttı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası az katlı, müstakil ve yeni yapılmış konutlara talep arttı. Bu tür evlerin kira bedellerinde de 300-400 liralık artışlar oldu.

İstanbul depremi sonrası az katlı ve müstakil binalara talep artarken, özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yüksek risk içeren ilçelerde düşük katlı ve 6-7 yaşın altındaki binalara ilginin yüksek olduğunu belirtti. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, “Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı” dedi. Özellikle kiralık talebinin çok fazla olduğu belirtildi.  

300-400 LİRA ARTIŞ VAR

Yeni binalara ilginin özellikle kira fiyatlarını artırdığı belirtildi. Emlakçılar özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kiraların arttığını bildirirken, deprem sonrası 300-400 liralık artış yaşandığı kaydedildi. 

İLANLAR DA DEĞİŞTİ: DEPREME DAYANIKLI 

Özellikle eski evlerde yaşayanlar yeni ev arayışına girerken, emlak ilanları da değişmeye başladı. Deprem sonrası ev ilanlarına ‘depreme dayanıklı’, ‘yeni bina’, ‘deprem yönetmeliğine uygun’ gibi özellikler eklenmeye başladı. 

(Akşam gazetesi)

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