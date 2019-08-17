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17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05:50 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10:35

Fiyat dalgalanmalarını asgariye indirecek 10 aşamalı plan

Gıda enflasyonuna karşı 10 aşamalı plan devreye giriyor. Fiyat dalgalanmalarını asgariye indirecek planlamayla üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlanması hedefleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek haneli rakamlara inmiş enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz" sözleriyle ortaya koyduğu hedef için son viraja girildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında geçen hafta gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında da enflasyonu tetikleyen gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, üretimde maliyetleri düşürecek yapısal çözüm adımları, stratejiler kapsamlı şekilde ele alındı. Gıda enflasyonuna karşı 10 aşamalı plan kapsamında dönemsel fiyat dalgalanmaları asgariye indirilecek, Ürün Gözetim Mekanizması yaşama geçirilecek.

ÜRÜN BAZINDA PLANLAMA

Sabah'ın haberine göre; lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. Tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek. Aracılık ve lojistik maliyetlerini azaltmak için tarımsal üretimde örgütlü yapı güçlendirilecek. Dönemsel fiyat dalgalanmaları asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Taşıma araçları modernizasyonu ve dönüşümü teşvik edilecek. Rekabete açık ürün piyasası oluşturulmasına yönelik bitkisel ve hayvansal ürün ihtisas borsaları tesis edilecek. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurulacak. Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. Üretici birliklerinin ticari faaliyette bulunabilmelerinin kolaylaştırılması için düzenlemeler yapılacak. Tarımda e-ticaret etkinleştirilecek.

10 AŞAMALI EYLEM PLANI

* Ürün bazında planlama yapılacak.

* Dağıtım maliyetleri düşürülecek.

* Fiyat dalgalanmaları azaltılacak.

* Taşıma araçlarının dönüşümü teşvik edilecek.

* Bitkisel ihtisas borsaları kurulacak.

* Fiyat dalgalanmalarının takibi için Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

* Örtü altı üretim ile modern sulama desteklenecek.

* Arz zincirinde kayıplar azaltılacak.

* Yeni üretim modelleri uygulanacak.

* Üretici birliklerine koruma sağlanacak.

(Sabah)

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