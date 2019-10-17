Firmalara fuar için teşvik ödemesi

Yurtdışı fuarlara en fazla para harcayan ülke Türkiye. Firmalara yurtdışı fuarlara katılımları için 13 bin 500 dolar'la 65 bin dolar arasında destek sağlayan devlet, yurtiçindeki fuarlara katılan firmalara ise 38 bin TL teşvik veriyor. Türkiye'yi 13 bin 500 dolarla Japonya, 5 binle 8 bin euro arası destekle Fransa, 5 bin euro'yla Almanya ve 500 pound'la 2 bin pound arası destekle İngiltere izliyor. Yapılan araştırma sonucuna göre, 2018 yılında yurtdışı fuarlara katılım desteği için Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın 500 milyon TL olduğu ifade edilirken, başta KOSGEB olmak üzere, URGE, heyetler ve benzer tanıtım çalışmalarıyla birlikte bu rakamın 2019 yılında bir milyar TL'nin üzerine seyredebileceği belirtiliyor.