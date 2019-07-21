  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: (Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar) Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek Almanya Dışişleri Bakanı Maas: (Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar) Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek
TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Fındıkta 'erken hasat' uyarısı Fındıkta 'erken hasat' uyarısı
Giresun'da 150 yıl sonra tekrar tespit edilen bitki için özel çalışma Giresun'da 150 yıl sonra tekrar tespit edilen bitki için özel çalışma
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı... 23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Katil Esed rejimi İdlib'i vurdu: 6 sivil hayatını kaybetti Katil Esed rejimi İdlib'i vurdu: 6 sivil hayatını kaybetti
Cezaevinden 2 gün önce çıkan Mustafa İnatçıoğlu, aracının yanında ölü bulundu Cezaevinden 2 gün önce çıkan Mustafa İnatçıoğlu, aracının yanında ölü bulundu
Ünlü piyanist Evgeny Grinko, 24 Temmuz'da Türkiye turnesine başlayacak Ünlü piyanist Evgeny Grinko, 24 Temmuz'da Türkiye turnesine başlayacak
"Türk Edebiyatı Yaz Okulu" yarın başlayacak "Türk Edebiyatı Yaz Okulu" yarın başlayacak
Fanatik Yahudiler, işgalci İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Fanatik Yahudiler, işgalci İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Trabzonspor'un 'keşan' motifli formasına büyük ilgi Trabzonspor'un 'keşan' motifli formasına büyük ilgi
Galatasaray'da flaş Mitroglou kararı! Galatasaray'da flaş Mitroglou kararı!
Monaco, Andre Silva'yı kadrosuna katmaya çok yakın! Falcao'nun takımdan ayrılması an meselesi Monaco, Andre Silva'yı kadrosuna katmaya çok yakın! Falcao'nun takımdan ayrılması an meselesi
Hindistanlı ünlü komedyen sahnede öldü, izleyiciler şovun parçası sandı Hindistanlı ünlü komedyen sahnede öldü, izleyiciler şovun parçası sandı
Düzce'de selde 10 binlerce hayvan telef oldu Düzce'de selde 10 binlerce hayvan telef oldu
Uzman uyardı... Dikkat! Uykusuzluk inme nedeni olabilir Uzman uyardı... Dikkat! Uykusuzluk inme nedeni olabilir
Darbeci hain yarbayın yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları... Darbeci hain yarbayın yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Darbeci hain yarbayın yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları... Darbeci hain yarbayın yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Temmuz 2019 Pazar 16:29:14 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:30:18

Fındıkta 'erken hasat' uyarısı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, "Fındıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ana geçim kaynağı olan ve ülke ekonomisine 2-3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın hasat zamanının yaklaştığına işaret etti.

Bölge ve ülke adına oldukça önem arz eden fındığın erken hasadından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, fındık çeşitlerinin hepsinin aynı anda olgunlaşmadığını bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması gerektiğini söyledi.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterlerine değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Zurufların iyice sararıp kızarmaları, fındık danelerinin zuruf içinde oynamaya başlaması, sert meyve kabuğunun kendine has sertlik ve tadını alması, kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi hallerinde fındık hasadı yapılabilir."

Yılmaz, hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda meydana gelen olumsuzluklar hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Fındıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca fındıklar, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabukları kendilerine has renklerini alamazlar ve donuk renkli olurlar. İç tam olarak kabuğu doldurmaz, halk arasında 'bezik' tabir edilen buruşuk iç oranı artar, bu ise randıman ve ürün miktarını düşürür. Fındık çeşitleri kendine has sertlik, lezzet ve tada ulaşamaz. Tat yavanlaşır, meyve kalitesi düşer."

Fındıkta en iyi hasat şeklinin tam olgunluğa gelen fındıkların, dalları silkelemek suretiyle dökerek yerden toplanması olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Fakat ilimizde bu tür uygulama yaygın değildir. Bu şekilde hasat edilen fındıkların, randıman ve kalitesi yüksek olduğu gibi dallar ve sürgünler ile gelecek yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar da zarar görmemektedir." dedi.

Yılmaz, üreticilerin, kurulacak komisyonun üyelerince belirlenecek hasat tarihlerine uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

İran'dan flaş iddia: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Sahnede kalp krizi geçirdi, izleyiciler şovun parçası sandı
Darbeci FETÖ'cünün yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Barış buluşmasında silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Selçuk çağrısını yineledi: "İkisi arasında sevgi kadar fark var"
Riyad Mahrez, darbeci Mısır hükümetini görmezden geldi
ABD, S-400 oyununu nasıl kaybetti?
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi
Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor
Genç kızın darp ve şantajla suçladığı eski sevgilisi, intihar etti
"Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz"
Mide bulandıran gerçek otopsi raporunda çıktı!
Kıbrıs’ta Rumlardan Türk askerine küstah saldırı!
40 liraya Maraş burma bilezik
Siyah domates görenleri şaşırtıyor
Özcan Deniz ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ